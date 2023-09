Temporal.- Madrid cree que la Comunidad y el Ayuntamiento actuaron "de forma responsable" tras la previsión de Aemet

"Ambos tuvieron un mensaje único", señala

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado este martes que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid actuaron "de manera responsable" tras la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activó la alerta roja por el paso de la DANA.

Preguntado por la petición del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a la Aemet sobre "afinar" pronósticos meteorológicos y por la defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de enviar una alerta por el temporal, el delegado ha defendido que ambas administraciones "tuvieron un mensaje único".

"Se activó la alerta roja por lluvias torrenciales, hicimos un llamamiento para que los ciudadanos no se movieran de la ciudad, que se mantuvieran en sus casas y cerramos todas las instalaciones municipales con el objetivo de que los ciudadanos no salieran", ha recordado desde la sede central de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Por su parte, Almeida ha defendido este martes que ayer realizó "una reflexión y no una crítica" a la Aemet, tras pedir que "afinara" sus pronósticos meteorológicos, y ha censurado que la izquierda no permita "ni debatir, ni hacer reflexiones".

"Hice una reflexión, no hice una crítica. No escucharon ustedes una sola palabra crítica mía hacia la Aemet. Lo que sí hice es una reflexión. Otra cosa es que en este país ya la izquierda no te deje ni reflexionar, ni hacer reflexiones, ni te permita debatir siempre que no compartas sus puntos de vista que es lo que ha pasado", ha defendido ante los medios de comunicación antes de participar en la presentación de la Semana de la Moda de Madrid.