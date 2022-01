La temporada de gripe comienza el año en España con un descenso leve de casos, hasta 1.298 casos por 100.000 habitantes

El Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), constituido por epidemiólogos y virólogos de las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha detectado en Atención Primaria, hasta el 9 de enero, 1.298 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso con respecto a la última semana del año con 1.533 casos por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, esta semana los datos de la vigilancia centinela de IRA en Atención Primaria (IRAs), las mayores tasas de incidencia continúan observándose en el grupo de 15-44 años (1.566 casos/100.000 h) seguido del grupo de 5-14 años (1.303 casos/100.000 h). Respecto a la semana pasada, las tasas descienden de forma significativa en los grupos de menos de 64 años.

Esta semana se han notificado 1.298 detecciones de SARS-CoV-2 y una de virus de la gripe (A no subtipado). Además, se han notificado 27 detecciones de VRS (4% positividad). Asimismo, desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado 4.609 detecciones de SARS-CoV-2 y 25 de gripe (18 virus A(H3N2), 2 virus A no subtipado y 5 virus tipo C).

En cuanto a la vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda grave (IRAG) en hospitales, al inicio de la temporada 2021-22, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja han notificado al SVGE información sobre IRAG. En la semana 01/2022 la tasa global de IRAG asciende a 26,9 casos por 100.000 habitantes (23,4 por 100.000 h en lasemana previa).

Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia se observan esta semana en el grupo de mayores de 79 años (149,9 casos /100.000 h), seguido del grupo de 65 a 79 años (51,1 casos /100.000 h). Se observa un aumento de las tasas en los grupos de edad de 5-14, 45-64, 65-79 y mayores de 79 años, siendo el ascenso estadísticamente significativo en el grupo de 45-64 años y en los mayores de 79 años. Por sexo, las tasas de incidencia se incrementan tanto en hombres como en mujeres, y continúan siendo superioresen hombres: 29,3 casos/100.000 h frente a 24,9 casos/100.000 h.

Por otro lado, de las 131 muestras centinelas analizadas esta semana en la vigilancia de IRAG, 76 (58%) han sido positivas a SARSCoV-2 y una para gripe (A no subtipado). Desde el inicio de la temporada 2021-22 se han analizado 1.791 muestras centinela en la vigilancia de IRAG, con 381 (27%) detecciones de SARS-CoV-2 y 13 (0,9%) de virus de la gripe (9 A no subtipado, 3 A(H3N2) y uno tipo B).

Asimismo, esta semana se han notificado 9 detecciones de VRS entre los casos de IRAG notificados, siendo 5 (56%) menores de5 años. Desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado 191 detecciones de VRS entre los casos de IRAG notificados, siendo 157 (82%) menores de 5 años.

En cuanto a los datos de la vigilancia virológica no centinela de la gripe, se han notificado 95 detecciones de virus de la gripe procedentes de muestras no centinela, 86 tipo A (80 ANS y 6 A(H3)), 8 tipo B y una tipo C. Desde el inicio de la temporada 2021-22, desde las CCAA de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria,Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja, se han notificado 1.000 detecciones de virus de la gripe procedentes de muestras no centinela: 960 tipo A (781 ANS, 175 A(H3) y 4 A(H1N1)pdm09), 28 virus tipo B y 12 tipo C.

En cuanto a la vigilancia no centinela del virus respiratorio sincitial (VRS), la primera semana de enero se han notificado 155 detecciones no centinela de VRS desde las redes de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia. El porcentaje de positividad esta semana, calculado en aquellasredes que disponen del número de pruebas realizadas, es del 13%.