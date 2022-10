El teléfono 024 ya ha identificado 1.000 intentos de suicidio desde el pasado mes de mayo, según ha informado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante un acto organizado por la Confederación Salud Mental España con motivo de la celebración, el próximo 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental.

En concreto, desde el pasado 10 de mayo y hasta ahora se han atendido 55.000 llamadas, 2.500 han sido derivadas a los servicios de Emergencia 112 y se ha podido intervenir en 1.000 suicidios. "Esta llamada a la vida es para alguien que está sufriendo, para quien lo necesite y cuando lo necesite", ha dicho Darias.

Además, la ministra ha informado de que alrededor del 30 por ciento de los usuarios del teléfono 024 eran menores de 30 años, por lo que ha subrayado la necesidad de mejorar la atención a la salud mental de los niños y adolescentes. De hecho, ha recordado que en la próxima convocatoria de plazas MIR se van a ofertar 20 plazas de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.

"En los últimos tiempos en materia de salud mental hemos dado pasos importantes en España, actuando y visibilizando este problema. La sociedad está viviendo un cambio de paradigma y tras demasiado tiempo en silencio hemos roto el tabú y hemos empezado a hablar, a ir perdiendo poco a poco la vergüenza y el miedo ante el estigma, porque a todos nos puede pasar que un día nos despertemos y no tengamos ganas de nada. Hablamos con mucha frecuencia de cualquier problema de salud que afecta al cuerpo pero no el que afecta a la mente y es importante entender que sin salud mental no hay salud", ha zanjado Darias.