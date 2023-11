El 90% de técnicos superiores sanitarios cree que su formación debería ser universitaria, según un estudio

El 90 por ciento de los técnicos superiores sanitarios defiende que por sus capacidades la formación reglada debería ser un grado universitario en lugar del actual título de Formación Profesional, según un estudio elaborado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).

"Ni mucho menos la formación reglada atiende a las necesidades de los profesionales sanitarios. La formación debe pasar a las universidades, como se está haciendo en otro países de Europa. Los técnicos tienen problemas para poder trabajar porque no tienen la formación suficiente", ha expresado el responsable de Negociación Colectiva FSS-CCOO, Jesús Cabrera, durante la presentación del estudio.

El estudio, que ha analizado unas 1.500 encuestas en los centros públicos del Sistema Nacional de Salud (SNS), también revela que el 70 por ciento de los técnicos superiores sanitarios cree que su nivel de cualificación profesional no está acorde con su titulación y aseguran necesitar más formación.

"No tenemos la formación necesaria para poder ejercer las funciones que se nos asignan. Debemos tener en cuenta la evolución tecnológica actual que existe en la sanidad, algo que no se contempla en nuestra formación. Lo que pedimos es que nos equiparen con el resto de países de la Unión Europea, donde la formación de un técnico superior es un grado universitario", ha reivindicado Andrés Gámez, técnico superior en un hospital público de Madrid.

Asimismo, el informe recoge que en el colectivo existe una preocupación extendida por la definición de sus competencias y por los conflictos de convivencia funcional. En concreto, el 50 por ciento considera que sus funciones no están suficientemente definidas y en ocasiones realizadas por otros profesionales.

Desde FSS-CCOO aseguran que desde la creación de categorías se suscitan relevantes problemas competenciales con otros profesionales, como las de enfermería y las auxiliares de enfermería, especialmente en los laboratorios clínicos y en las unidades de radiodiagnóstico.

"El desarrollo profesional de los técnicos superiores sanitarios no tiene nada que ver con el de la enfermería, gran parte de culpa de estos conflictos los tiene la Administración, que no sabe definir las tareas en cada categoría", ha explicado Cabrera.

El informe también señala que las plantillas actuales son insuficientes y los servicios no se refuerzan. En España trabajan como técnicos superiores sanitarios cerca de 35.000 personas, de las que 31.000 lo hacen en el Sistema Nacional de Salud y unas 4.000 desde el sector privado colaboran con el SNS.

"Desde el año 2012 al 2021, los técnicos ha aumentado en el SNS un 56 por ciento y más de un 90 por ciento en el sector privado. Actualmente, necesitamos que la plantilla pública aumente cerca de un 50 por ciento", ha señalado Cabrera.

Asimismo, el estudio recoge propuestas sindicales encaminadas a dar respuesta a las necesitades de este colectivo. Entre ellas, destaca la de aumentar la financiación de la sanidad pública, como mínimo, un 7,2 por ciento del PIB.

Además, reclaman culminar de forma inmediata el paso del colectivo al grupo B. "Lo que pedimos no es solo un tema cuantitativo. Llevamos más de 15 años esperando que las administraciones cumplan la ley y el artículo 76 sobre Clasificación Profesional del Estatuto Básico del Empleado Público para que los profesionales sanitarios queden en el grupo B y no en el grupo C", ha reclamado el secretario general FSS-CCOO, Humberto Muñoz.

"Hay que colocar a este colectivos en el grupo profesional que les corresponde", ha manifestado Muñoz, al tiempo que ha aclarado que primero hay que elevar el grupo de técnicos superiores al grupo B y luego pasar la formación de estos profesionales a un grado universitario".

DESCONOCIMIENTO SOBRE LA PROFESIÓN

Otra de las reivindicaciones de los técnicos superiores sanitarios ha sido el poco conocimiento y valoración sobre su trabajo por parte de pacientes, familiares y otros profesionales sanitarios. "Nos confunde con enfermeras o auxiliares, la gente no sabe qué hacemos", ha expresado Andrés Gámez, quien, junto a sus compañeros que han participado en la presentación del estudio, ha reivindicado el papel de la profesión.

"Realizamos la mayoría de las pruebas diagnósticas para los pacientes. Si nosotros no estamos, la sanidad no funciona en España", ha asegurado Gámez junto a sus compañeros de profesión.

En este sentido, han explicado que las labores que realizan son muy diversas, como análisis de sangre, radiografías, ecografías, mamografías, además de otras pruebas relacionadas con la nutrición e higiene dental.