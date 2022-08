Taylo Swift, la gran triunfadora de los premios MTV VMAS 2022

MADRID, 29 (CHANCE)

Uno de los acontecimientos más importantes de la industria musical, ha sido la noche de los premios MTV Video Music Awards. La cita ha tenido lugar en Nueva Jersey y cientos de rostros conocidos se han dejado ver en la alfombra roja luciendo sus mejores looks y apoyando a los mejores artistas internacionales.

Aunque la gran protagonista de la noche fue sin duda la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift: desde su arriesgado vestido de pedrería del diseñador Oscar de la Renta, hasta su esperado premio por el mejor vídeoclip del año.

La artista acudió acompañada de Dylan O'brien, protagonista del galardonado vídeo 'All too well'. Aunque una de las grandes sorpresas que nos dio la cantante fue el anuncio del lanzamiento de su próximo disco que se titulará Midnights y se estrenará el próximo 21 de octubre -coincidiendo con la fecha de cumpleaños de Kim Kardashian, con quién ha tenido polémicas en el pasado-.

Por otra parte, uno de los artistas más esperados de la noche era Jhonny Deep, quien reapareció en formato vídeo como 'Moonman' de la noche, algo que generó gran controversia entre los espectadores que no se muestran muy contentos por su vuelta a los escenarios tras ganar el juicio por difamación contra Amber Heard.

Finalmente, el premio al mejor artista del año fue recibido por Bad Bunny, que a pesar de no poder asistir a la gala dedicó unas palabras desde un concierto que estaba dando en Nueva York. El cantante puertorriqueño quiso hacer un breve discurso en honor a su país, su cultura y su lengua.