Tamara Falcó revela la aventura más divertida de su luna de miel con Íñigo Onieva

MADRID, 16 (CHANCE)

Poco a poco seguimos conociendo detalles de la exclusiva luna de miel que han disfrutado Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Compartiendo con sus seguidores de Instagram algunos de los momentos más divertidos e íntimos de su viaje de novios, en esta ocasión ha sido la hija de Isabel Preysler la que nos ha descubierto una nueva aventura en su primere viaje como marido y mujer.Aunque Tamara puede parecer una mujer de lo más tranquila, su matrimonio le ha hecho disfrutar de su lado más aventurero y es que, como ella misma reconoce en su última publicación de Instagram, una divertida ruta en bicicleta por Tahití es uno de los mejores recuerdos que conserva de su luna de miel.Dejando de lado su lado más refinado, la Marquesa de Griñón no dudó en enfundarse el casco y colgarse la mochila para recorrer la isla sobre dos ruedas, una ruta de lo más divertida para la dieñadora que está acostumbrada a planes mucho más relajados. "Nunca me hubiera embarcado en una excursión así si no llega a ser por ti! Y sin embargo es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de nuestra luna de miel!" ha escrito Tamara en un post de Instagram junto a varias fotografías en las que se le puede ver con algunas manchas de barro tras su experiencia más aventurera por Tahití.Con estas imágenes, entenedemos mucho mejor que Tamara e Íñigo hayan tenido que viajar hasta París tras su regreso de la Luna de Miel para 'descansar' y cuidarse en pareja y volver a la rutina con las pilas completamente cargadas.