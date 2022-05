Tamara Falcó niega que esté embarazada

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos días conseguíamos las primeras imágenes de Tamara Falcó tras hacerse públicas las especulaciones que ha habido sobre un posible embarazo con Íñigo Onieva. Ella, lejos de confirmar o desmentir los rumores que estaban circulando por los medios de comunicación y redes sociales, prefería dar la callada por respuesta y no abrir la boca ante las preguntas de la prensa.

Esta tarde, la revista 'Diez Minutos' ha publicado en exclusiva las primeras declaraciones de la hija de Isabel Preysler desde que se ha especulado sobre un posible embarazo. La influencer les ha desmentido la información y aunque el medio no detalla en qué punto se encuentra su relación con Íñigo Onieva, es imposible no percatarse del amor tan sincero que ambos sienten.

Tamara está viviendo una de sus mejores épocas personas y también profesionales, y es que desde hace unos años se ha convertido en toda una influencer a sus 40 años, imagen de marcas y uno de los rostros conocidos más demandados para concursar en los diferentes programas de televisión.

Además, ahora mismo está trabajando sin descanso en su docu-serie que se emitirá en Netflix y donde podremos ver la vida más personal de la hija de Isabel Preysler. No está embarazada, no, pero está más feliz que nunca y sobre todo, enamorada como hacía tiempo que no la veíamos.