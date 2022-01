Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ¿en la cuerda floja como asegura Alejandra Rubio?

MADRID, 11 (CHANCE)

Más enamorados y unidos que nunca, Tamara Falcó e Íñigo Onieva acaban de dar la bienvenida a 2022 con una escapada de ensueño a uno de los destinos más idílicos del mundo, la exclusiva urbanización de La Romana en República Dominicana.

Un viaje del que han presumido en sus respectivas redes sociales y con el que, después de casi año y medio de relación, dan fuerza a los rumores que apuntan a que será en los próximos meses cuando la hija de Isabel Preysler y su novio protagonicen la que promete convertirse en la boda del siglo.

Sin embargo, y como viene siendo habitual desde que se hizo público su noviazgo, la ajetreada vida nocturna de Íñigo - copropietario de un club en plena Gran Vía madrileña - y su carácter abierto y extrovertido con sus amigas le habrían valido más de una discusión con Tamara, que no lleva nada bien que la sombra de la deslealtad planee sobre su relación.

Coincidiendo con las informaciones que apuntan a que su historia de amor no sería tan idílica como nos quieren hacer ver, Alejandra Rubio ha asegurado este fin de semana en 'Viva la vida' que nada hay de cierto en los planes de boda de la Marquesa de Griñón y el ingeniero. "Iñigo se mueve mucho con amigos míos y yo creo que no se van a casar", ha afirmado rotunda, añadiendo, para sorpresa de todos, que no darán el paso "porque siempre están en la cuerda floja".

¿A qué se refiere la hija de Terelu Campos con 'están en la cuerda floja'? ¿crisis en la relación de Tamara e Íñigo? ¡En el siguiente vídeo te mostramos la esquiva reacción del empresario cuando le preguntamos por las declaraciones de Alejandra!