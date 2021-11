Tamara Falcó, su generosa iniciativa para celebrar su 40 cumpleaños. ¡Esto es lo que pide de regalo!

MADRID, 18 (CHANCE)

Se acerca uno de los días más importantes en la vida de Tamara Falcó. Y es que la socialité cumple 40 años el 20 de noviembre; una cifra redonda que llega en su mejor momento. Triunfando como diseñadora, como colaboradora de televisión y con una prometedora carrera como chef, la Marquesa de Griñón ha encontrado además en Íñigo Onieva al hombre de su vida y después de un año de feliz relación, ya suenan campanas de boda para la hija de Isabel Preysler.

Con tantas cosas que celebrar, no es raro que Tamara - de la mano de la revista Telva - haya decidido festejar su cumpleaños por todo lo alto con un fiestón en el centro de Madrid que no se perderán ni la propia Isabel Preysler, ni su novio, ni su hermana Ana Boyer, además de numerosos amigos como Carolina Herrera, Vicky Martín Berrocal, Juan Avellaneda o Eugenia Silva.

Un día único que Tamara espera con mucha ilusión y sobre el que acaba de sincerarse a través de sus redes sociales, confesando lo afortunada que se siente y qué es lo que ha pedido de regalo por su 40 cumpleaños. "Para celebrarlo hago una pequeña fiesta en la que me gustaría haber invitado a todo el mundo, pero hemos escogido un sitio chiquitito y solo 150 personas van a poder venir", ha contado, desvelando que lo único que quiere "en este momento en que me sobra de todo, soy tan afortundada, tan bendecida por Dios, lo único que se me puede ocurrir como regalo es poder compartir eso con con niños que no tienen muchas posibilidades".

Demostrando su lado más solidario, la Marquesa de Griñón ha pedido que en lugar de regalos materiales quien quiera tener un detalle con ella por su 40 cumpleaños, haga una donación a la 'Asociación Hogar Nazare, que como ha explicado emocionada hace una maravillosa labor en Perú salvando a niños con malformaciones que son vendidos para traficar con sus órganos. "Sería el mejor regalo", ha concluido Tamara, a la que hoy aplaudimos por esta preciosa iniciativa con la que pone su granito de arena luchando contra las injusticias en el día más especial de su vida.