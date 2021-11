Tamara Falcó, emocionada, recuerda cómo fueron los últimos días de su padre, el Marqués de Griñón

MADRID, 25 (CHANCE)

"Ha sido maravilloso tenerlo como padre". Este podría ser el resumen de las preciosas palabras que Tamara Falcó ha dedicado a su progenitor, Carlos Falcó, en el especial de 'Lazos de sangre' protagonizado por el inolvidable Marqués de Griñón, fallecido a causa del Coronavirus en marzo de 2020. Un durísimo momento del que la hija de Isabel Preysler ha hablado por primera vez en el programa de TVE presentado por Boris Izaguirre, desvelando cómo fueron los últimos días del empresario y recordando emocionada cómo era la relación que mantenía con él.

"Mi padre estaba súper contento por mí y meses antes de su fallecimiento me escribió una carta preciosa diciéndome que estaba muy orgulloso de mí", ha revelado Tamara, que siempre tuvo un vínculo muy especial con su progenitor. "Qué suerte haber tenido un padre tan bueno, tan cariñoso y tan especial. Le echo tanto de menos... me produce tristeza que si me caso mi padre no va a estar para llevarme al altar", ha reconocido la Marquesa de Griñón.

Más sincera que nunca, Tamara también ha hablado de qué les transmitirá a sus hijos (si el día de mañana los tiene) sobre el que fue su abuelo: "Si tuviera hijos me gustaría contarles lo señorazo que era, lo maravilloso que era; enseñarles ese amor por el campo que me transmitió a mí y explicarles que uno de ellos heredaría el título de su abuelo... Es un regalo que me ha dado y me siento súper privilegiada", ha añadido.

Además, y por primera vez, la Marquesa de Griñón ha recordado al borde de las lágrimas cómo fueron los últimos días de su padre, que falleció el 20 de marzo pocos días después de contagiarse de Covid-19. "Nunca se encontraba mal, pero en los últimos días tenía fiebre. Le dijeron que tenía neumonía y mi hermano Manolo gestionó una ambulancia y le llevaron a un hospital. Ahí es cuando él se asustó", ha contado Tamara, desvelando que para no preocupar a sus hijos les mandaba mensajes optimistas en los que les contaba lo bien que le trataban. "Pero cada vez que íbamos hablando con él iba perdiendo la respiración", ha explicado Tamara emocionada. "Fue todo muy rápido. Lo llevaron a la UCI, lo intubaron, lo sedaron y yo ahí no sabía que ya no iba a responder. Fue bastante angustioso", ha añadido.

Dos días después su hermana Xandra era quien la llamaba, en pleno confinamiento - fue el 20 de marzo de 2020, una semana después de decretarse el Estado de Alarma - para contarle que su padre había fallecido. "Mi hermana Ana se puso a llorar conmigo. Ella sabe lo que es perder a un padre y sabía como me sentía", ha explicado muy triste, destacando que a pesar de lo terrible del golpe, pudo contar con el "apoyo de toda mi familia".

Momentos durísimos en los que, además, Tamara no pudo dar a su padre el último adiós que le hubiese gustado a causa de la pandemia: "No se podía hacer un funeral, así que hicimos un pequeño responso los hermanos. Había una foto suya, su bastón... Fue un momento emotivo que nos ayudó mucho a valorar el final". "Le siento conmigo y esos días le sentí muchísimo", ha confesado muy emocionada en este 'homenaje' con el que la socialité ha desvelado lo importante que es su padre para ella y lo mal que lo pasó en sus últimos días.