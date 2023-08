Tamara Falcó, ya en casa, desvela cómo se lo ha pasado en su espectacular luna de miel con Íñigo Onieva

MADRID, 9 (CHANCE)

Después de casi un mes en Sudáfrica disfrutando de un "viaje tan dulce como la miel" y de "tanta belleza como la luna" -en palabras de la marquesa de Griñón- el viaje de novios de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha llegado a su fin.

Una luna de miel de ensueño que comenzaba 3 días después de su boda, el pasado 8 de julio, y que les ha llevado a conocer lugares tan impresionantes como Ciudad del Cabo, la Reserva del Parque Nacional Kruger -donde realizaron un safari privado en el que vieron de cerca animales como elefantes, tigres, cebras o hipopótamos- o las cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbaue.

Una experiencia inolvidable al más puro estilo 'Memorias de África' con la que Tamara ha cumplido un sueño que tenia desde niña y que, como ella misma revelaba a sus seguidores este martes con un simpático vídeo de unos monos en la habitación de su hotel, terminaba después de 29 días recorriendo alguno de los grandes tesoros que esconde el continente africano.

De nuevo en Madrid, las cámaras de Europa Press han captado en exclusiva las primeras imágenes de la marquesa de Griñón tras su luna de miel. A primera hora de este miércoles Tamara abandonaba el piso que comparte con Íñigo en el centro de la capital y, más simpática que nunca y con una gran sonrisa nos ha contado cómo se lo han pasado y qué planes tienen para lo que queda de verano.

"Ha ido todo muy bien, muchas gracias. Lo hemos pasado fenomenal" ha revelado feliz, dejando entrever que "quizás sí" haya una segunda parte de su viaje de novios después de cumplir con los compromisos personales y profesionales por los que han regresado a España antes de lo que todos creíamos.

"Volvimos ayer e Íñigo está durmiendo" ha apuntado divertida, confirmando que a pesar de que tan solo lleva unas horas en casa ya ha podido ver tanto a su madre, Isabel Preysler, como a algún otro miembro de su familia. No a su primo Álvaro Falcó, que durante su luna de miel sufrió la inesperada pérdida de su madre, Marta Chávarri -un fallecimiento que Tamara ha definido como "súper triste"- y al que todavía no ha podido abrazar porque, como nos ha explicado, "se ha ido de viaje".

Un mes después de su boda con Íñigo, el balance como casados no puede ser más positivo y, como confiesa nostálgica, "la recuerda fenomenal, con muy buen recuerdo". Por delante, lo que tiene en mente ahora son "vacaciones" porque, como asegura divertida, "una cosa ha sido mi luna de miel y otras son las vacaciones".

Sin revelar cuál será el próximo destino que visite junto a su flamante marido, la socialité sí ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a que su viaje de novios incluiría una visita a su hermano Enrique Iglesias en Miami después de que el cantante no asistiese a su enlace: "La verdad es que no lo tengo planeado* por ahora no, pero iremos pronto".

Unos planes por los que sí pasan convertirse en padres "cuando Dios quiera", como reconoce Tamara con una gran sonrisa. "Claro que tengo ganas, la verdad es que por ahora cuando Dios quiera, que yo creo mucho en él*, así que..." confiesa.

Una reaparición en la que no hemos dejado pasar la ocasión de preguntar a la marquesa por la nueva novela de Mario Vargas LLosa, cuyo título, "Le dedico mi silencio" habría cambiado a última hora para dedicárselo a Isabel Preysler. "Algo he oído pero no le damos importancia. Yo a Mario solamente le deseo todo lo mejor. Gracias" ha zanjado Tamara, dejando claro que pese a lo polémico de su ruptura con su madre, continúa teniendo cariño por el premio Nobel.