El tamaño de regiones cerebrales podría predecir eficacia de terapia ante TOC

Un nuevo estudio ha hallado que el tamaño de dos estructuras cerebrales se asocia con la respuesta a la terapia psicológica cognitivo conductual en niños y niñas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

El trabajo ha sido liderado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), el Hospital Universitario de Bellvitge, la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), y ha sido publicado en la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP), la más importante a nivel internacional en el ámbito de la psiquiatría infantil y juvenil.

El análisis por resonancia magnética del cerebro de 168 niños y adolescentes procedentes de centros de todo el mundo reveló que aquellos que presentaban un mayor tamaño en dos regiones de la corteza prefrontal mostraban una mayor reducción de los síntomas obsesivo-compulsivos tras la intervención con terapia de conducta, ha explicado este lunes el Idibell en un comunicado.

Los resultados obtenidos podrían significar que aquellos pacientes con mayor desarrollo de estas estructuras prefrontales, relacionadas con la respuesta a la ansiedad, podrían tener más capacidad para aprovechar las estrategias de regulación emocional proporcionadas por la terapia de conducta.

"La identificación de estas estructuras puede suponer una gran mejora en el manejo clínico de los niños y niñas con TOC", ha destacado el investigador principal del estudio, Carles Soriano.

"A pesar de que la terapia conductual tiene una efectividad superior al 60 %, todavía desconocemos en gran medida sus mecanismos de acción. Esto nos impide predecir qué pacientes se pueden beneficiar, y evitar costosos procesos de ensayo y error o modificar aquellos factores responsables del fracaso de la terapia", ha agregado.

En el mismo trabajo también se estudió una amplia muestra de adultos, pero no se observó correlación entre las estructuras cerebrales y la eficacia de la terapia.

La terapia cognitivo conductual es una forma de intervención psicológica que se basa en exponer al paciente, de manera controlada, a las situaciones que le generan ansiedad y dejar que esta ansiedad se acabe extinguiendo.