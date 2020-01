La tajante repuesta de María Teresa Campos a los rumores de infidelidad de Bigote Arrocet

La periodista María Teresa Campos está pasando por uno de los peores momentos tras concluir su relación con Edmundo Arrocet. La matriarca de las Campos, que se está recuperando de este difícil bache daba este miércoles una exclusiva en una famosa revista de tirada nacional y hablaba por primera vez de lo ocurrido con su ya expareja. Parece que aunque se haya conocido ahora, lo cierto es que todo ocurrió hace un mes.

Tajantemente, María Teresa Campos negaba los rumores de infidelidad de Bigote Arrocet hacia ella: "Eso es todo mentira, no se pueden decir tonterías". Y es que parece que la comunicadora no se cree las diversas informaciones que se han contado en los platós de televisión.

La matriarca del clan Campos ha asegurado que no ha vuelto a tener contacto con Bigote Arrocet tras su último adiós: "Que no, que no he hablado para nada con él". Visiblemente enfadada ha asegurado que todo este revuelo está acabando con su paciencia: "Dejarme, ya no voy a decir nada, hoy no toca más. Yo no puedo estar hablando todos los días, es un poco absurdo, pero la paciencia sí se me agota y ya he dicho todo".

Su hija Terelu Campos fue la encargada a finales de diciembre de leer el comunicado de la presentadora anunciando su ruptura. “Yo, María Teresa Campos quiero comunicar algo relativo a mi vida personal (...) Quiero manifestar que nuestra relación se ha roto recientemente. Quiero pedir a los compañeros y a las personas que me quieren que en la medida de lo posible me dejen vivir con tranquilidad estos momentos tan difíciles para mí. Os mando un abrazo de todo corazón”, leía con la voz quebrada.