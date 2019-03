Sweet California se unen a la lucha de este 8 de marzo

MADRID, 5 (CHANCE)

Sweet California, el grupo formado por Alba, Sonia y Tamy, se encuentra inmerso en su nueva gira de conciertos, Origen. Un tour que les llevará a recorrer buena parte de la geografía española. Aún así, entre show y show, las integrantes de esta banda han tenido tiempo para participar en un evento muy especial organizado por Chilly.

Allí, las tres han hablado sin tapujos de su día a día y de sus hábitos de higiene íntima. Así nos lo contaba la propia Sonia: "Nosotras no tenemos ningún tipo de problema en decir cuándo estamos con la regla, cuando necesitamos un ibuprofeno o cuando nos molesta la tripa. Lo tratamos de una manera muy natural".

ALBA, DE SWEET CALIFORNIA: "LAS LETRAS LAS CUIDAMOS UN MONTÓN"

Una naturalidad que aplican en cada faceta de su vida, así este próximo 8 de marzo no será un día cualquiera para ellas. "Lo primero es estar el viernes apoyando a todas las mujeres, yo soy la primera que va a estar ahí a muerte y no trabajamos además, ese día huelga total", nos explicaba Tamy.

Y es que su sentido de grupo va más allá que de las etiquetas que les puedan poner. "Yo creo que al final, no es solo por el hecho de estar en un grupo y hacerlo 'para' sino porque somos así de apoyarnos las unas a las otras. Creemos que para ese cambio hace falta dar ese paso entonces nosotras las letras las cuidamos un montón pero ya te digo que, a nivel personal, es lo que nos sale. En este último disco, además, es el que más hemos intervenido y si lo analizadas muchas letras hablan del amor propio de la mujer, ese ser libres. Ya se va notando que hay hombres que nos van apoyando, va por épocas, nosotras hemos coincidido en una época muy buena. Como decía Sonia, hay mujeres que han luchado mucho para que estemos aquí nosotras, así que agradecerles y continuar en esta causa", analizaba Alba.

Y es que entre ellas hay un buen clima que se ve en cada una de sus actuaciones, así han llegado a presentar este tour Origen como nos aseguraba Tamy: "Estamos llevándolo muy bien, es que no nos lo podemos creer. Otra gira nueva, otro show diferente, muy potente. Siempre estás ahí con el 'no sé cómo habrá quedado, no sé si estaré a la altura' porque el anterior show era muy muy potente, las críticas fueron muy buenas, y este la verdad que la gente está disfrutando muchísimo. Las letras de este nuevo disco, Origen, te dan pie a hacer cosas muy chulas, y a que cada número tenga su importancia. Estamos felices".