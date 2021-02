Suspendida la comisión de Residencias de Madrid porque la sala no es accesible para personas con discapacidad

La comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid ha decidido esta mañana, por unanimidad de todos los grupos, suspender la sesión prevista de este viernes porque la sala no es accesible para personas con discapacidad, teniendo en cuenta que el primer compareciente previsto era el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, Óscar Moral Ortega.

Según ha explicado el presidente de la comisión, el socialista José Ángel Gómez Chamorro, les han asignado definitivamente para esta comisión la sala 'Caserón de San Bernardo', a la que no pueden acceder personas con discapacidad. Este espacio tiene barreras arquitectónicas, concretamente un escalón para que puedan subir al estrado, por lo que no pueden llegar las personas en silla de ruedas o con otras dolencias físicas.

Entonces, se le ofreció al presidente del CERMI Madrid que pudiera intervenir desde abajo, a lo que se negó. Gómez Chamorro pidió disculpas al compareciente y habló con los servicios de la Cámara regional sobre el reparto de salas y sobre la posibilidad de cambiar de sala, algo que hoy no ha podido ser factible ya que retrasaría sobremanera su inicio por las cuestiones técnicas y audiovisuales.

El presidente de la comisión ha propuesto al resto de los grupos posponer esta misma sesión para otro día, habilitando otra jornada para que no reste tiempo a la comisión y hacer un comunicado público consensuado sobre lo ocurrido, que elevarán también a la Mesa de la Asamblea para que tome nota y no vuelva a repetirse lo ocurrido, algo aprobado por todos los grupos políticos.

CRÍTICAS A LO OCURRIDO

La diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha calificado de "lamentable e inadmisible" la falta de accesibilidad de esta sala de la Asamblea y ha pedido eliminar todas las barreras arquitectónicas en toda la institución. "Estamos de acuerdo con que se cancele esta sesión y se eleve esa preocupación que se tienen para que tomen medidas. Tenemos que garantizar que esta institución es accesible al 100 por cien, es una cuestión de Ley", ha añadido.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Gádor Pilar Joya ha lamentado también esta situación. "Aquí debemos ser ejemplares en todos. En esta comisión queremos dilucidar si ha habido un trato desigualdad a las personas mayores y también con discapacidad que viven en esas residencias. Con más razón tenemos que ser muy firmes, tenemos que dar ejemplo. Todas las salas han de ser accesibles", ha señalado, proponiendo habilitar el día 26 de febrero para la sesión cancelada hoy.

El diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha considerado que la Asamblea "se haya cubierto de gloria" con lo sucedido. Como presidente de la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, cree que el Parlamento regional "debe dar ejemplo" para que todas sus instalaciones sean accesibles.

De su lado, la parlamentaria de Cs Ana Isabel García ha tachado también de "lamentable" lo sucedido hoy y ha pedido disculpas al compareciente. "Es muy triste que en el siglo XXI todas las salas no sean accesibles. La mesa no sabía que iba a venir una persona con discapacidad y no cayó a la hora de hacer una distribución de las salas. Todos tenemos que tener igualdad de condiciones", ha dicho.

CUMPLIR CON LA LEY DE ACCESIBILIDAD

El diputado del PP Carlos Izquierdo ha recordado que la Asamblea aprueba muchas declaraciones instituciones a favor de las personas con discapacidad, por lo que "no tiene ninguna lógica que sea una incumplidora".

"Me gustaría que constara el acta, que se elevara una queja a la Mesa. Y que a la mayor brevedad posible se cumplan las garantías para el acceso a las personas con discapacidad. Por eso proponemos la suspensión y estamos de acuerdo con un comunicado por parte de esta comisión y que la fecha alternativa a esta sesión sea de consenso de todos", ha apuntado.

Por último, la parlamentaria socialista Purificación Causapié también ve "lamentable" lo ocurrido y ha criticado que la Mesa de la Asamblea no se haya dado cuenta de que viniera una persona con discapacidad desde el CERMI.

"Esta asamblea está incumpliendo la ilegalidad y los propios acuerdos que hacemos. Hay que garantizar esa accesibilidad y que todas las salas lo cumplan. Creo que esto que ha sucedido se une a las dificultades que estamos viviendo en esta propia comisión en acceso a información y a la propia organización", ha añadido Causapié, que ha subrayado que se repita lo antes posible la sesión suspendida hoy sin restar tiempo a la comisión.

La vicepresidenta de la comisión, Paloma García, de Unidas Podemos, ha tildado también de "lamentable" lo ocurrido y las alternativas que daban al compareciente. "Es más lamentable todavía porque en esta comisión se está esgrimiendo si hubo discriminación a personas con discapacidad para ser atendidos en los hospitales desde las residencias y parecería una vergüenza que estemos nosotros aquí haciendo discriminaciones. Creemos que la Ley de Accesibilidad se tiene que cumplir y que todos los edificios sean accesible", ha apuntado.

EL COMUNICADO DE LA COMISIÓN

En el comunicado consensuado luego por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de la comisión de la investigación, explican que suspenden esta sesión en su integridad para mostrar así "su decidida voluntad de acoger a todos los comparecientes en igualdad de condiciones".

Así, elevan a la Mesa de la Asamblea la petición de que se realicen a la mayor brevedad posible "las obras, reformas y operaciones necesarias para garantizar la completa accesibilidad de todos los ciudadanos a todas las instalaciones de la Cámara, de conformidad con la normativa vigente".

Asimismo, solicitan a la Mesa la habilitación especial de otro día dentro de este periodo de sesiones y de manera inmediata para la celebración de una nueva sesión de la comisión con el mismo orden del día de la que hoy se ha suspendido, "sin que ello suponga restar ni minorar el tiempo de trabajo asignado a la comisión".

Por último, todos representantes de la comisión han expresado públicamente a Moral Ortega y a las personas que representa, manifestándole la voluntad de su próxima convocatoria para que ofrezca a la información para la que había sido convocado. Y también pedir disculpas públicamente al resto de comparecientes convocados por la suspensión acordada, "reiterándoles la voluntad de una nueva y próxima convocatoria".

Además del presidente de CERMI Madrid, estaban llamados a declarar hoy exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur de Viu, cesado en mayo, tras publicarse en la prensa los detalles de la llamada 'Operación Bicho', el frustrado intento de dar apoyo sanitario externo a las residencias de mayores en el punto álgido de la pandemia.

Iba a ser preguntado por los protocolos que fueron supuestamente enviados a geriátricos y firmados por él, en los que se daban órdenes concretas para no derivar a residentes dependientes o discapacitados a los hospitales en las semanas más duras de la crisis sanitaria. Firmas por las que se han querellado contra él varios grupos de familiares de usuarios fallecidos.

Igualmente, había sido citado para la sesión de la comisión de esta mañana en Augusto García Navarro, en calidad de actual presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.