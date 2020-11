Suspenden cautelarmente resolución que cambia calendario escolar en Cantabria

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha suspendido cautelarmente la resolución de la Consejería de Educación que modificó el calendario escolar para declarar lectiva esta semana al entender que esa decisión no se ha justificado de forma suficiente.

Tras esta decisión judicial, contra la que cabe recurso de reposición, la Consejería de Educación ya ha manifestado que mañana será día no lectivo en Cantabria, al dejar el auto sin efecto la modificación del calendario escolar.

Fuentes de la Consejería se lo han trasladado así a Efe, al tiempo que señalan que sus servicios jurídicos están estudiando la resolución judicial para ver qué pasos se dan y qué decisiones se toman para los próximos días.

El Ejecutivo regional decidió la pasada semana recuperar la actividad en los centros en los días del 2 al 6 de noviembre, que estaban marcados como no lectivos en el calendario escolar, para tratar así de reducir la movilidad que pudiera producirse en la comunidad autónoma y minimizar un posible aumento de contagios de covid.

Esta decisión provocó el rechazo del sector educativo y especialmente de la Junta de Personal Docente y los sindicatos, que han impulsado movilizaciones, han convocado una huelga de profesores los días 11 y 18 de noviembre, y están pidiendo la dimisión de la consejera de Educación, Marina Lombó.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC considera que la Administración no ha aportado una justificación suficiente de esa medida de suspender los días no lectivos para que los alumnos acudan a los centros y que no se ha acreditado el interés general de salud pública.

El tribunal ha adoptado esta decisión por unanimidad una vez que ha conocido las alegaciones de la Administración educativa y del Ministerio Fiscal, partes a las que se emplazó ayer para que informaran sobre la medida cautelar.

De este modo, el tribunal estima la medida cautelar solicitada por el sindicato Comisiones Obreras en el recurso contencioso administrativo que planteó contra la resolución del Gobierno de Cantabria.

En un auto dictado a primera hora de la tarde, el tribunal señala que "la Administración debe explicar por qué, de qué modo y con cuánta intensidad incide el respeto al periodo no lectivo sobredicho en la expansión de la enfermedad" y "por qué, cómo y en qué medida la eliminación" de esos días sin actividad escolar "puede frenar esa expansión".

La Sala explica la modificación del calendario escolar "fundada en una necesidad de salud pública cabría en Derecho", pero si se justifica "en el marco de la proporcionalidad". "En la concreta situación de salud pública alegada: la evolución de la enfermedad covid", subraya.

Y advierte de que, "a tal efecto justificativo, no basta con una alusión genérica a la situación epidemiológica y a la proximidad de días festivos". "Si aceptásemos como suficiente ese tipo de justificación, abstracta y de indefinidos límites, cualquier medida que tuviera una minia conexión, aun abstracta, neblinosa o evanescente con la pandemia, sería aceptable".

El auto añade que en este sentido "no es mucho arriesgar decir que conllevaría un grave e inusitado peligro para la regularidad del Estado de Derecho y la percepción colectiva de la seguridad jurídica". EFE