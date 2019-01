Suso rompe su silencio sobre su supuesta nueva relación

MADRID, 3 (CHANCE)

Tras los muchos rumores que han surgido tras su salida de la casa de Gran Hermano, Suso ha querido poner punto y final a la supuesta relación que habría comenzado con una joven argentina.

Ha sido a través de las historias de su cuenta de Instagram donde el exconcursante ha aclarado el tema: "Me han dicho que no entrara a este tema, pero ya me he cansado. Os juro por mi padre bajo tierra que desde que he salido de Gran Hermano he estado solo con mi familia y no he visto a nadie más que a mi colegas y no he quedado con ninguna chica, alguna me ha dado dos besos y me ha pedido una foto pero nada de lo que dicen es real", ha explicado, sentenciado además que "lo hace gratis por aquí, porque todo lo que hace es real".

Y además, también ha querido lanzar una indirecta a Aurah, la que fuera su pareja durante su estancia en Gran Hermano Vip: "No voy a entrar a más temas. Me podéis poner verde, pero me da igual porque hago las cosas de corazón".

Mientras tanto, la modelo sigue disfrutando de su tierra natal, y como publica en su cuenta de Instagram, dándole tiempo al tiempo.