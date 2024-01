Susanna Griso se sonroja al hablar de su 'Indiana Jones', Íñigo Afán de Ribera

MADRID, 29 (CHANCE)

Susanna Griso ha sido la última invitada de Pilar Vidal en su podcast 'Drama Queen', donde haciendo una excepción a su 'regla no escrita' de no hablar sobre su vida privada ha revelado lo feliz que está al lado de Íñigo Afán de Ribera, con el que mantiene una discreta relación desde hace casi un año.

Asegurando que ahora lo que quiere es "divertirse" la presentadora de 'Espejo Público' reconoce que una de las cosas qe más le gusta de su novio es que "está muy desconectado de todo, de mi propio mundo. Ha viajado durante muchísimos años por el mundo, es muy aventurero y tiene un interés relativo en lo que yo hago y eso me gusta, porque todo lo que me saque de lo que yo hago y donde yo no sea el centro, es maravilloso".

"Hay un momento que buscas un compañero de viaje y el padre de tus hijos. Ahora, por ejemplo, que yo tengo ya mi vida muy hecha y mis hijos ya encaminados, pues yo lo que busco es vivir y vivir cierta aventura. O sea, me apetece divertirme. He encontrado a mi propio Indiana Jones" ha confesado.

Unas declaraciones tan sorprendentes como inesperadas sobre las que no hemos dudado en preguntarle a Susanna durante la gala de las 'Top 100 mujeres líderes'. Y su reacción no ha podido ser más genuina, ya que al escuchar de boca de otra persona que ha encontrado a su 'Indiana Jones particular' se ha sonrojado: "No, ¡ay, por Dios! Esto no le hagáis mucho caso. Es Pilar, que me... Pilar Vidal, que me pincha. Era una broma" ha explicado sonriente, sin decir nada más sobre Íñigo, con el que ha encontrado la estabilidad tras su separación de Carles Torras. Eso sí, como admite, "posiblemente" esté en su mejor momento "en lo profesional y lo personal. Es un momento muy dulce, sí".