Susana Molina, gran apoyo de Anabel Pantoja, sorprendida ante la supuesta decisión de Isabel Pantoja

MADRID, 26 (CHANCE)

Este jueves Gema López daba una información en 'Sálvame Diario' que nos dejaba impactados a todos los espectadores, pero más aún a los colaboradores que preveían la que se avecina en la familia Pantoja. La periodista aseguraba que Isabel Pantoja habría cambiado su testamento para favorecer a su hermano Agustín y desheredado a sus hijos por la falta de relación de estos últimos años y las humillaciones que ha sufrido por parte de Kiko.

Una información que de momento está en barbecho porque nadie ha confirmado o desmentido esta información, aunque lo cierto es que Beatriz Cortázar confesaba este viernes en 'El programa de Ana Rosa' que la información era falsa y que la tonadillera no habría tomado esta dura información.

Hemos hablado con Susana Molina, gran amiga de Anabel Pantoja, y se ha mostrado muy sorprendida por la decisión de Isabel Pantoja de desheredar a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja: "no lo he escuchado y no sé si será verdad, me parece un poco raro. Es un poco delicado, no tengo ni idea". La influencer es una de las personas que más ha estado al lado de la colaboradora en sus momentos más complicados como ha sido los baches de salud de Bernardo, su separación y ahora, la posible decisión de Isabel Pantoja.

Por el momento desconocemos la opinión que tenga Anabel Pantoja sobre esta posible acción de su tía, pero lo que sí sabemos es que la colaboradora siempre le ha defendido a muerte porque la considera como su segunda madre. A la vista está después de las imágenes del 22 de marzo entrando en los juzgados como la influencer se sublevó ante todos por el trato que recibió la cantante.