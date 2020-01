La surrealista recompensa a un hombre que devolvió un cheque de 36.000 dólares que encontró en la calle

Esta es la historia de Luis Spahn, un trabajador de Santa Fe (Argentina). Concretamente, de la ciudad de Rafaela, y que el pasado 13 de enero encontró varios cheques cuando circulaba con su coche por el término de Esperanza, en dicha ciudad. Pero no hablamos de cualquier cosa, los cheques tenían un valor de 2.170.000 pesos (36.000 dólares), y algunos de ellos emitidos al portador, por una fábrica local de herramientas.

Como buen ciudadano, Spahn decidió devolverlos a la empresa emisora cuando iba de regreso de Santa Fe. Al parecer, los cheques los había perdido un comisionista cuando salió de la empresa ese mismo día. Sin embargo, lo más surrealista fue lo que, en calidad de recompensa, la fábrica le entregó a Spahn: una pala. No obstante, Luis Spahn dice no estar enfadado con la empresa, al contrario que mucha gente en la Red, porque "los entregué de buena fe y sin esperar nada a cambio". Eso sí, el hombre asegura aun así no tiene dónde usar la pala, ya que vive en un apartamento y no tiene ni "un cachito de tierra".

