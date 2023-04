'Supervivientes':Isa Pi se casa en septiembre y ya da los nombres de aquellos que no piensa invitar

MADRID, 24 (CHANCE)

Isa Pi sorprende anunciando que se casa en septiembre, en Madrid, con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja eligió el plató de "Supervivientes" para lanzar el bombazo, y lo hizo, nada menos que delante de Raquel Bollo. Fue de esta manera como la madre de Manuel Cortés y Alma se enteró de que ella no está invitada a la boda y de que las invitaciones de sus hijos, dependen del consenso al que llegue Isa con su prometido. La tensión entre ambas se hizo notar en el debate. Esto, debido a que Isa argumentó diciendo que "Bollo ahora mismo no está invitada porque no tenemos buena relación". Raquel le respondió con firmeza "ella tiene que intentar que su familia, su núcleo familiar esté. Nosotros, al final, somos un primo y una prima que se ven de vez en cuando (...) si quieres, ni te molestes en hablar con Asraf". De este modo, quedó claro que la sevillana está muy molesta con la actitud de su sobrina, que se muestra claramente selectiva con su lista de invitados. Y es que Isa tiene claro que sus intocables en la boda son: su madre, Isabel Pantoja y su prima, Anabel. Dejando así de lado a otros familiares como a su hermano, Kiko Rivera o a su tío Agustín.Y es que si algo tiene la hija de la famosa tonadillera es que no se anda con rodeos y es muy sincera. También lo es para lo positivo, y explica el porqué quiere que su prima Anabel le acompañe en uno de los momentos más importantes de su vida "la he sentido siempre como mi familia, he podido hablar con ella y me ha entendido". De igual modo, asevera que siempre ha pensado en contar con la presencia de su otra prima, Alma "Sabía que la iba a invitar desde el principio pero porque mi relación con ella siempre ha sido diferente que con Manuel".De este modo, comienza la cuenta atrás para una de las bodas del año. Pero también, todo apunta, a que Isa acaba de dar el pistoletazo de salida para ataques y contraataques familiares que darán muchas horas de debates televisivos y portadas del corazón.