Supervivientes piden combatir la mutilación genital sin juzgar a las culturas

Más de 200 millones de mujeres en todo el mundo han sufrido mutilación genital femenina (MGF) orma de violencia de género y violación de los derechos humanos sobre la que existen numerosos prejuicios que estigmatizan a las supervivientes, que piden que no se juzguen sus culturas o creencias.

Es el objetivo con el que la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf) ha presentado este martes la guía "Cómo hablar sobre la mutilación genital femenina", dirigida a periodistas, y que pretende acabar con la revictimización de las mujeres que han sufrido esta forma de violencia.

"La MGF es un fenómeno global, que no se circunscribe únicamente a los países africanos, sino que está presente en países de todo el mundo", ha recordado Luis Antolín, de Unaf, que estima que la mutilación genital femenina se practica en 92 países, también en Asia, América Latina y Rusia.

En España, más de 3.600 niñas menores de 14 años se encuentran en riesgo de sufrir esta agresión, según un informe elaborado por la Fundació Wassu-UAB.

Hayat Traspas, activista de la organización "Save a Girl Save a Generation" insiste en la importancia de no juzgar a las culturas o creencias de las mujeres que han pasado por esta agresión y no generalizar, ya que la mutilación genital no es una costumbre que se practique en comunidades africanas, sino una violación de los derechos humanos que nada tiene que ver con creencias religiosas.

Por su parte, Asha Ismail, fundadora de "Save a Girl Save a Generation" ha reclamado a los medios sensibilidad a la hora de abordar la mutilación genital femenina.

"Imagínate a una mujer blanca, española, que ha pasado por una violación. Está hablado con un periodista sobre su experiencia. ¿Qué imagen pondría el periodista para ilustrar la historia? Seguramente nadie usaría una imagen de una mujer siendo violada. Esa misma sensibilidad se debe tener con las victimas de MGF", apunta.

Por eso, pide que no se usen imágenes de cuchillas, sangre o situaciones que recuerden la mutilación para ilustrar este tipo de noticias, porque se trata de una experiencia dura para las mujeres que han sobrevivido a esta práctica y que arrastran un trauma.

"Debemos encontrar el mensaje positivo que ayude a todo el mundo a decir: hasta aquí hemos llegado" y luchar contra la mutilación genital femenina sin estereotipos ni estigmas.