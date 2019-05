'Supervivientes': Isabel Pantoja, las Azúcar Moreno y su 'fracasada' estrategia

MADRID, 8 (CHANCE)

Este martes se publicaba a mediodía la evacuación de la isla de Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno por una fuerte discusión con Carlos Lozano. Las tres concursantes amenazaron con abandonar y se despidieron de todos sus compañeros porque tenían claro que no iban a volver. Fue la misma tonadillera la que decía: "me voy a mi casa, no aguanto más, me voy" y así, arrastró en su barca a las hermanas Salazar que también se veían agobiadas con la situación que se había formado en su playa con el exmarido de Mónica Hoyos.

Por la noche, durante la gala que dirigió Carlos Sobera, se llevó a cabo la comunicación previa al abandono. Primero Encarna Salazar, más tarde Isabel Pantoja y por último, Toñi Salazar. Las tres tuvieron el mismo argumento y lo cierto es que quedaron bastante mal con toda la audiencia porque ellas mismas se delataron. Afirmaron que en ningún momento había querido abandonar el concurso, lo único que querían era separarse del señor que les está haciendo la vida imposible en la isla. Lo cierto es que, viendo el vídeo de la discusión previamente a estas conversaciones, nada tiene que ver una cosa con la otra.

Las concursantes dijeron en varias ocasiones que querían abandonar, que querían irse para su casa y además, tuvieron tiempo para despedirse de todos sus compañeros porque no les iban a ver más, todo ello de una manera bastante rápida. Por la noche, ya habían cambiado de opinión y en vez de reconocer que se les calentó la boca y que lo habían hecho mal, lo único que se dedicaron a decir las tres fue que nunca habían querido abandonar y que no lo habían dicho en ningún momento. Algo que como todo el público pudo ver y los mismos colaboradores del programa criticaron más tarde, es mentira.