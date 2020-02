'Supervivientes': Gloria Camila y Sofía Suescun, el cara a cara más esperado

MADRID, 21 (CHANCE)

La última edición de Supervivientes ya ha comenzado. La focos de la palapa volvieron a iluminarse para recibir a Lara Álvarez y a todos los concursantes de esta nueva edición.

Un concurso en el que más allá del reencuentro entre Hugo Sierra y Elena, la madre de Adara, el encontronazo entre Gloria Camila y Sofía Suescun en el plató fue el protagonista. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de enfrentar cara a cara a estas dos mujeres que se han dedicado todo tipo de calificativos en los últimos meses.

Jorge Javier acercaba a Sofía Suescun hacia donde estaba Gloria con un irónico: "¿Conoces a Sofía? Ella se puso un pijama tuyo", una pregunta a la que la actual novia de Kiko Jiménez respondía: "Yo nunca he tenido nada en contra tuya".

Una frase a la que Gloria respondió con un "yo a ti te conozco por lo que decía tu novio y no era nada bonito", a pesar de que las aguas parecían calmas, Sofía no dudó en atacar a la hija de Ortega Cano con un "sigues viviendo en el rencor y lo estás demostrando". Un relación de lo más tirante que seguro que explotará en algún momento de este Supervivientes 2020, eso sí, Gloria finalizó la conversación con un rotundo "no tengo nada que hablar con ella y el pijama, se lo regalo".