Superbacterias, el peligro de una futura pandemia: "Con el Covid hemos favorecido su resistencia"

Las superbacterias son bacterias que se han hecho resistentes a múltiples antibióticos, porque han adquirido genes del uso masivo que se hace de estos. Un claro ejemplo ha sido con la pandemia del coronavirus. En el inicio, debido al desconocimiento del virus, muchos pacientes ingresados fueron tratados con antibióticos para luchar contra el Covid. Ahora, los científicos que han participado en elCongreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) han expuesto su descubrimiento sobre las infecciones que se han hecho resistentes a los fármacos en el caso del inicio de la pandemia del año 2020.

En el año 2019 más de un millón de personas fallecieron como consecuencia de las infecciones resistentes a los antibióticos. Esta cifra no es nada en comparación con las previsiones para 2050, en las que se calcula que esta cantidad se multiplicará por diez. Según un estudio publicado en la revista científica 'PNAS', demostraron cómo desde el año 2000 hasta 2015 ha habido un aumento global en el consumo de los antibióticos. Los autores de la investigación dicen que "la resistencia a los antibióticos, impulsada por el consumo de antibióticos, es una creciente amenaza para la salud mundial. Encontramos que la tasa de consumo en los países de ingresos bajos y medianos ha estado convergiendo (y en algunos países superando) los niveles típicamente observados en los países de ingresos altos".

"Necesidad de una vigilancia global para reducir el consumo y la resistencia"

"Nuestros hallazgos enfatizan la necesidad de una vigilancia global del consumo de antibióticos para respaldar las políticas para reducir el consumo y la resistencia a los antibióticos al tiempo que brindan acceso a estos medicamentos que salvan vidas", concluyen los autores del estudio. Aunque los antibióticos son eficientes para curarnos de las infecciones por bacterias, es cierto que en los últimos años hemos hecho un uso excesivo de ellos, lo que ha provocado que seamos inmunes a algunos. Por este motivo, los expertos señalan la importancia que tiene el tratar de disminuir el consumo, así como su resistencia, para que puedan seguir cumpliendo su función de manera correcta y eficiente.

José Ramos Vivas, profesor de microbiología en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, comenta que las superbacterias "podrían causar algo parecido a la pandemia del coronavirus". A pesar de que hay ciertas diferencias entre un virus y una bacteria, las superbacterias ya se encuentran prácticamente en todos los rincones del mundo. "La mortalidad podría ser también muy alta, como la del coronavirus. Sobre todo en personas mayores y en niños pequeños. Así que se podría hablar de pandemia en un futuro", agrega el microbiólogo.

"Hemos favorecido el número de bacterias resistentes"

Este efecto tan preocupante para la salud de toda la humanidad se puede evitar y sobre todo, ralentizar. "No sabemos si va a ocurrir o no, con certeza. Las predicciones dicen que podría ocurrir", señala Ramos. Por ello, lo que se puede hacer es tratar de ralentizar ese proceso o evitarlo, si todo saliera bien. Sin embargo, esto es bastante complicado, ya que se trata de un proceso natural con una tendencia bastante peligrosa. "De momento no sabemos como frenar esa tendencia", advierte José. Además, recalca el hecho de que con la pandemia del coronavirus, cuando la gente entraba en las urgencias de los hospitales con un cuadro de neumonía, lo primero que se hacía era administrarles antibióticos.

"Esto es lo típico que se hace cuando no sabes cuál es el agente infeccioso", afirma el científico. Además, para mantener a esos pacientes en las UCI y evitar coinfecciones, también se continuaba con los antibióticos. El problema es, que cuantos más antibióticos se empleen, mayor es la probabilidad de seleccionar bacterias que tienen esos genes de resistencia y, por lo tanto, se desarrolle una inmunidad. "Lo que hemos hecho durante el inicio de la pandemia del coronavirus ha sido favorecer el número de bacterias resistentes", concluye Ramos.