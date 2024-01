Sumar se opone a la ampliación de Barajas anunciada por Sánchez: "Es un despropósito económico y ecológico"

Errejón critica que supone regresar a "modelos del pasado" y que el PSOE debe predicar con el ecologismo "en casa"

El diputado de Sumar y futuro portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "despropósito económico y ecológico" la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pues supone "regresar a modelos del pasado".

Así lo ha manifestado en la red social 'X' tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 2.400 millones de euros a la extensión del aeródromo madrileño e incidir en que será "la mayor inversión en la última década" en infraestructura aeroportuaria.

Errejón ha enfatizado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar apuntaba a sustituir vuelos cortos por el tren para vertebrar el país no solo en forma radial, así como a descarbonizar la economía y avanzar "rápido y con ambición" en la transición ecológica.

"El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha reprendido el también líder de Más País, para insistir en que la ampliación de Barajas es un "despropósito".

La portavoz de feminismos de Sumar y miembro de la Ejecutiva provisional de la formación, Elizabeth Duval, ha mostrado también su oposición a esta medida, dado que "no tiene ningún sentido continuar con el 'Spain is Different' y el turismo masivo como vocación".

"Los tiempos exigen otra cosa. Lo que España necesita no son ampliaciones aeroportuarias, sino industrialización, transición ecológica y una transformación profunda del modelo económico", ha zanjado.

EQUO: ES UNA "IRRESPONSABILIDAD CLIMÁTICA"

Por su parte Verdes Equo, formación que forma parte de la coalición Sumar, ha calificado de "irresponsabilidad climática" la ampliación de Bajaras.

El coportavoz de la formación ecologista y miembro de la Ejecutiva provisional de Sumar, Florent Marcellesi, ha afirmado que es "incomprensible" que Sánchez anuncie esa inversión y después que hay que mitigar los efectos ya reales del cambio climático.

"Un futuro sostenible y justo, como el que el PSOE se ha comprometido a garantizar en el acuerdo de Gobierno con Sumar, pasa exactamente por lo contrario: reducir los viajes en avión y apostar por el transporte ferroviario. Desde Verdes Equo, como parte de Sumar, pedimos coherencia ante la emergencia climática", ha zanjado.

SUMAR TAMBIÉN RECHAZA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALENCIA

Sumar también manifestó su rechazo a la aplicación del Puerto de Valencia y Compromís, que forma parte del grupo parlamentario, ya avanzó que iba a llevar a los tribunales esta medida y pedir que la Comisión Europa se pronuncie.