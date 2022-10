¿Sufrir por la edad o envejecer con confianza? Este es el planteamiento actual

Los 50 son los nuevos 40. Estas mujeres se sienten maravillosas con su edad, siempre y cuando se limiten los signos visibles que delatan el paso de los años. Esta es una paradoja típicamente femenina.

¿LA SOLUCIÓN?

Interviene reemplazando inteligentemente los mecanismos naturales de la piel y recupera el control sobre el paso del tiempo. Gracias a una tecnología futurista, inspirada en los procedimientos estéticos, esta aspiración está actualmente al alcance de todo el mundo.

¿Y SI LA EDAD YA NO SE CONTABILIZA Y YA NO SE REFLEJA EN EL ROSTRO? ¿UN SUEÑO O LA NUEVA REALIDAD COMPACTA?

Nuevos avances, nuevas soluciones, nuevas perspectivas para la juventud. La industria cosmética se ha visto sacudida y se enfrenta a un nuevo paradigma donde el ácido hialurónico reina como maestro indiscutible.

En 2022, Shiseido desvela la tecnología futurista que rompe barreras y aprovecha las fabulosos propiedades del ácido hialurónico como nunca se había hecho hasta ahora: MolecuShift Technology. Es el resultado de 30 años de expertise, incluyendo 3 años de investigación dedicada en exclusiva a numerosos expertos multidisciplinares. Se han presentado un total de tres patentes para esta tecnología innovadora, que explota todo el poder voluminizador del ácido hialurónico en el corazón de la piel, en cosméticos antiedad.

EL RETO

Con su excepcional acción hidratante y su espectacular efecto voluminizador, el ácido hialurónico de alto peso molecular lamentablemente no puede penetrar en la piel precisamente por su tamaño. Por lo tanto, sólo actúa en la superficie. Hasta ahora, en cosmética, una solución era utilizar fragmentos de ácido hialurónico (llamados ácido hialurónico de bajo peso molecular) para optimizar su penetración. Sin embargo, este interesante proceso es incapaz de preservar las propiedades hidratantes y voluminizadoras del ácido hialurónico de alto peso molecular original. De hecho, cuanto más pequeño es el ácido hialurónico, más disminuye su capacidad de retención de agua y, por lo tanto, su poder voluminizador.

LA AUDAZ HIPÓTESIS DE LOS INVESTIGADORES DE SHISEIDO

Los investigadores de Shiseido se han planteado el gran reto de asegurar la penetración del ácido hialurónico de alto peso molecular manteniendo su máxima acción hidratante y voluminizadora. SU OBJETIVO Diseñar una tecnología que pudiera controlar el tamaño del ácido hialurónico sin cambiar su estructura molecular original – una tecnología innovadora que se atrevería a sacudir los principales principios moleculares y revolucionar los cosméticos voluminizadores antienvejecimiento.

LA INSPIRACIÓN DETRÁS DE LA HAZAÑA

La investigación de Shiseido se basó en el poder de las fuerzas electrostáticas para controlar el tamaño del ácido hialurónico haciéndose eco de la ley de cargas iónicas. De hecho, estas leyes fundamentales de la física establecen que las cargas opuestas se atraen entre sí mientras que las fuerzas idénticas se repelen. El ácido hialurónico no es una excepción a esta regla, que gobierna estas fuerzas de atracción y repulsión. Su molécula lleva muchas cargas negativas que se repelen entre sí, lo que explica en parte su estructura expandida naturalmente. Estas cargas negativas libres también atraen y unen una gran cantidad de moléculas de agua (que están cargadas positivamente), lo que provoca un aumento significativo de su volumen.

ENTONCES, ¿CÓMO SE PUEDEN MANIPULAR ESTAS FUERZAS ELECTROSTÁTICAS PARA CONTROLAR EL TAMAÑO DE ESTA MOLÉCULA?

Ahí es donde entra en juego el ingenio de las investigaciones de Shiseido.

UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA CON UNA EFECTIVIDAD PROBADA

En forma compacta, el ácido hialurónico de alto peso molecular finalmente puede penetrar en la piel. En pocas horas, la cantidad de ácido hialurónico en la capa córnea aumenta considerablemente (prueba ex vivo); continúa acumulándose hasta triplicarse después de un mes de uso (prueba in vivo). El nivel de penetración del ácido hialurónico compactado se ha verificado también con una técnica de evaluación microscópica. El ácido hialurónico compactado no solo penetra intensivamente en el estrato córneo sino que también alcanza las capas vivas superiores de la epidermis. Esta efectividad inmediata se refuerza con un incremento de la producción natural de ácido hialurónico a largo plazo gracias al Compactador (test in vitro).