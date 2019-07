¿Sufres el síndrome del impostor?

Tienen dificultades para aceptar sus logros como mérito propio (lo suelen atribuir a factores externos) y sufren un miedo persistente de ser descubiertos como una especie de impostor laboral, son los principales síntomas de sufrir el síndrome del impostor, un síndrome que siete de cada diez trabajadores lo ha sufrido alguna vez durante su etapa laboral.

Afecta a todo tipo de personas: hombres, mujeres, jóvenes o adultos con alto rendimiento y un puesto destacado. Para Marta Calderero, psicóloga de la Universidad Oberta de Cataluña: "Aunque tengan pruebas de su valía quien sufre este síndrome siente que es incompetente y tiene mucha inseguridad, acaba creyéndoselo de verdad y piensa que es un impostor" finaliza.

Las mujeres y los jóvenes son más propensos a sufrir este síndrome durante su etapa laboral, en los jóvenes 8 de cada 10 lo ha padecido, para la psicóloga es una apreciación subjetiva: "No hay ninguna prueba o indicio de que esos pensamientos sean reales". Para muchos jóvenes que se incorporan al mundo laboral, la falta de experiencia es clave: "Llegas sin experiencia y crees que otro que lleva más tiempo lo puede hacer mejor que tú, y claro, te vienes abajo" afirma un joven.

"Los logros o los objetivos alcanzados se suelen celebrar, en cambio quien sufre el síndrome del impostor, por inseguridad se cuestiona que no aporta nada hasta el punto de que no quiere recibir halagos" afirma la psicóloga de la Universidad Oberta de Cataluña, "se comparan con los demás, conocen sus carencias pero no las de quien le rodea" finaliza.

En un mundo en el que las redes sociales copan gran parte del ocio de los demás, la psicóloga advierte que "cuando ven los 'éxitos' de los demás en las redes sociales, dudan, hacen la comparación y creen que ellos no tienen derecho".