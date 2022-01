Subirats lamenta el "bloqueo" a la LOSU y que no se apoye "nada alternativo"

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha lamentado que haya "una mayoría de bloqueo" a la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) que "solo está de acuerdo con el no" y que "no esté de acuerdo con nada alternativo".

De este modo se ha pronunciado Subirats este viernes en una entrevista en la Ser, donde ha afirmado que, ante un sistema universitario "muy complejo", hay una ley orgánica y unas normas "que se tienen que resolver".

La reglamentación no se puede abordar "sin haber resuelto antes otras cuestiones" ya que "todo está interrelacionado", ha afirmado Subirats en referencia a que debe mantener reuniones con los responsables de universidades de las comunidades autónomas porque "si no puedo hablar con ellas, me dirán que invado competencias".

El mundo universitario es complejo y se deben tener en cuenta aspectos como la "autonomía universitaria, el poder de las comunidades autonómicas, la situación de poder del Estado y el mundo universitario español en el marco europeo", ha añadido el ministro.

Por ello "no vale el ordeno y mando", sino que "hay que avanzar en una línea común", ha afirmado.

Sobre el bloqueo a la LOSU ha indicado que "hay que encontrar el desbloqueador" para que "avance primero respetando la autonomía" de las 50 universidades públicas y 38 privadas que hay en España y que "son muy diferentes entre ellas".

En este sentido, ha añadido que su ministerio tiene que "ser capaz de una lógica redistributiva que respete la diversidad" y que "sea igualitaria, pero no homogénea".

Para el ministro, uno de los retos más importantes de la universidad del futuro es "poner en valor la presencialidad" y que sea más significativa que "reproducir una clase que también puedes ver en internet" y que aporte "socialización, didáctiva, innovación, capacidad de relacionar la realidad con lo que se explica, trabajo en equipo, capacidades criticas y creatividad".

El ministro ha pedido una universidad más ligada con el entorno, y con la sociedad, porque "si solo nos centramos en la investigación, tendremos problemas para justificar el dinero que pedimos a la sociedad para el mundo universitario", pese a que la investigación "es muy importante".

Por ello, ha abogado por una universidad "capaz de transformar la sociedad y en la que haya transferencia del conocimiento".

Las universidades tienen que preparar a estudiantes "capaces de adaptarse y reprogramarse porque el mercado laboral será cambiante e incierto" y por ello "tienen un reto desde el punto de vista curricular", y también para afrontar la "formación permanente a lo largo de la vida" y no poner tanto el foco en los estudiantes de 18 años, ha añadido el ministro.

Para Subirats, el objetivo de la ley de universidades, que "necesito un tiempo para hacerme mía", es "poner las bases para que el profesorado acepte un cambio que tiene que haber en el mundo universitario" y que "no haremos en los dos años que quedan de mandato", pero sí que "sean conscientes del proceso".