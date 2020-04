Suben a 27 las muertes por COVID en residencia de mayores de Tiana, Barcelona

El número de personas fallecidas en la residencia de ancianos de Sant Cebrià de Tiana (Barcelona) por COVID-19 asciende a 27 y el ayuntamiento ha confirmado la intervención sanitaria del centro por parte de Badalona Serveis Assistencials.

Así lo ha anunciado el consistorio de Tiana, que denunció el pasado fin de semana ante los Mossos d'Esquadra a la dirección del centro, municipal pero consorciado a Servicios Asistenciales Sant Cebrià, por presuntas irregularidades en la gestión de la residencia.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, entre los 46 residentes hay 31 casos positivos por coronavirus y tres con PCR negativo pero síntomas compatibles con la pandemia, mientras que los doce restantes no están infectados.

Además, desde el inicio de la pandemia, cuando había 88 usuarios, 15 ancianos han sido derivados a hospitales, centros sociosanitarios o domicilios de familiares.

A raíz de esta situación, la alcaldesa de la localidad, Marta Martorell, presentó una denuncia ante la división de investigación criminal de los Mossos para esclarecer si la dirección del centro ha cometido alguna negligencia o ha habido irregularidades en su gestión.

De hecho, instó entonces al Departamento de Salud a intervenir la residencia y cambiar la entidad gestora, lo que ha confirmado ahora la consellería mediante una resolución con la que se nombra a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial del centro.

No obstante, desde la oposición, Junts per Tiana acusa al ejecutivo municipal de falta de transparencia y le exige que no "eluda su responsabilidad como titular del equipamiento, al margen de la investigación".

Por ello, ha forzado un pleno extraordinario para "pedir responsabilidades" al equipo de gobierno "por la grave situación" de la residencia "y ante la falta de información a la oposición" que debería celebrarse en un plazo máximo de dos semanas desde el 15 de abril, cuando se registró la petición formal. EFE

