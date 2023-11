'Soy una pringada' asegura haber sido víctima de un control rutinario de la policía por la Princesa Leonor

MADRID, 1 (CHANCE)

Este martes por la tarde se llevó a cabo la presentación de la serie 'Romancero' y allí pudimos ver a muchos rostros conocidos de nuestro país, entre los que destacó 'Soy una pringada', que como viene siendo habitual, atendió a los medios y desveló un suceso que le ocurrió por la mañana que nos dejaba boquiabiertos.

Lo primero que quiso dejar claro la influencer al preguntarle por la jura de la Constitución española de la Princesa Leonor es que no está a favor de la monarquía: "No me vais a sacar ningún titular, no me gusta la monarquía, me parece un circo. Leonor muy guapa la chica".

Tras afirmar eso, 'Soy una pringada' nos desvela que, horas antes de la jura, fue identificada por la policía de Madrid al estar cerca de Sol: "Iba a acompañar a una amiga a comprar y por Leonor me ha parado la policía, mi amiga es mexicana, entonces iba con una bufanda en la cabeza, y con varios elementos que no remaban a su favor y luego me han visto a mi, vascofobia y me han parado y me han cogido los datos. Y digo¿ por? y me dice control rutinario".

Sin pelos en la lengua, una de sus características principales, la youtuber nos comentaba que "ha sido un acto racista y de xenofobia" y que, tras ser paradas, "le hemos dado lo DNI y nos han dejado ir, han apuntado los nombres, muy mal".

Un suceso que tiene claro que se produjo por el protocolo de seguridad que hubo en las calles más céntricas de Madrid por el acontecimientos histórico de la Princesa Leonor: "si porque estaba cerrada la calle, Sol que es donde yo vivo".