Sordo pide al PP que no trague con "reaccionarios" que quieren "eliminar" la igualdad y diluyen la violencia de género

El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha pedido al PP que no trague con "reaccionarios" de Vox que, como ha señalado, quieren eliminar "todas" las políticas de igualdad y diluyen la violencia de género al denominarla "violencia intrafamiliar".

Sordo ha asistido este martes al acto con motivo del 45 aniversario del sindicato en la Comunidad y ha aprovechado para lanzar un mensaje sobre la violencia machista ante los mensajes lanzados por Vox en su defensa de la violencia "intrafamiliar". "No vale con decir que no hay debate sobre si hay violencia machista o no, hay violencia machista y algunos la tratan de diluir la violencia machista en la violencia intrafamiliar", ha defendido el líder sindical.

De este modo, Sordo ha insistido en que la violencia contra las mujeres "tiene sus propias lógicas", ya que, como ha explicado, está relacionada con la desigualdad estructural que "vienen sufriendo durante siglos las mujeres en España". "Aunque se ha limitado de una forma radical todavía no ha desaparecido", ha defendido.

"Cuando se cuestiona la violencia machista lo que se está haciendo es cuestionar las políticas igualitarias, el gran diablo que ve la derecha y sobre todo la extrema derecha cuando habla de machismo, cuando habla de violencia, son las políticas igualitarias, tenga que ver con las mujeres, tenga que ver con los trabajadores, tengan que ver con lo que tengan que ver", ha señalado.

Así, Sordo ha insistido en la necesidad de decir "claramente" que la violencia de género "existe" y requiere unas legislaciones expresa para atacarla. "La violencia que se ejerce contra una mujer en el marco del hogar o fuera del hogar familiar no es la misma que en la que se ejerce contra un cuñado por una herencia, no es lo mismo, no quiere decir que una sea más grave que el otro, quiere decir que atiende a lógicas distintas", ha zanjado.

