Soraya se defiende de los insultos de "homófoba, asesina de animales y racista"

MADRID, 20 (CHANCE)

Soraya Arnelas ha querido salir al paso ante todos los insultos recibidos en redes sociales. Muy molesta por los comentarios negativos que ha leído, la cantante extremeña ha publicado un texto en Instagram donde deja claro que ella es una gran amante de los animales.

A pesar de haber acudido a una corrida de toros con su familia, Soraya explica que no es seguidora de la Fiesta Nacional: "Me dedico a ayudar a animales y los tengo y cuido en casa desde hace años, haber ido a una corrida de toros para acompañar a un familiar no me hace ser taurina ,de hecho no lo soy ni lo apoyo".

Y mantiene que todo aquel que la conoce verdaderamente "sabe que esas palabras no me representan". Es más, la artista ha destinado los 3.000 euros del premio de su última victoria en Tu cara me suena a la Fundación Santuario Gaia, un centro de rescate y recuperación de animales considerados de granja.