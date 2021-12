Soraya Arnelas reaparece públicamente tras el nacimiento de su segunda hija, Olivia

La cantante se convirtió en madre de su segunda hija, Olivia, a finales del pasado mes de octubre

MADRID, 16 (CHANCE)

Apenas un mes y medio después de convertirse en madre por segunda vez y presumiendo de su espectacular recuperación y de una sonrisa radiante que refleja que está viviendo un sueño, Soraya Arnelas ha reaparecido públicamente después del nacimiento de su hija Olivia para presentar su último proyecto. 'Celebrity Bake Off España', el nuevo reality de Amazon Original en el que, al lado de otros rostros populares como Chenoa, Andrés Velencoso, Yolanda Ramos o Pablo Rivero, se pondrá a prueba como reportera en un divertido talent que promete dar mucho que hablar.

Guapísima y presumiendo de su espectacular recuperación física - dio a luz por cesárea días antes del 27 de octubre, que fue cuando anunció la feliz noticia en sus redes sociales - Con un original top palabra de honor con una enorme lazada en color azul cielo, Soraya ha confesado lo especial de esta reaparición pública porque el programa ha sido "muy divertido y una experiencia muy bonita".

"Ha sido un homenaje a las mujeres de mi familia porque mis tías eran reposteras y me ha acercado mucho a ellas, pero no creo que ponga lo aprendido en práctica porque son cosas complicadas, alta repostería. Yo sigo a lo mío, las galletas para las niñas, los bizcochos y esas cosas", ha señalado con una gran sonrisa.

En cuanto a cómo lleva esta segunda maternidad, Soraya confiesa que "estoy descansando poco pero es lo normal, es la tónica". "Olivia ha venido guerrera, es una niña que encima ha venido con puntualidad británica, come cada tres horas y no perdona, pero es lo que queríamos, hemos cumplido un sueño una vez más" reconoce.

Desterrando los mitos de la perfecta maternidad, la cantante admite que la recuperación de la cesárea fue "complicada" al igual que la llegada de la pequeña a casa, "jugando al tetris, un poco como todos los padres del mundo". "Ahora lo que toca es reincorporarse cuando hoy te apetecería quedarte en casa y pasar más tiempo, pero bueno esa es la vida, sobretodo de los que somos autónomos", señala.

Sobre cómo lleva Manuela - su hija mayor, de cuatro años - la llegada de su hermanita a casa, Soraya confiesa que al principio "trataba de entender lo que estaba pasando porque esperaba que llegase una niña más mayor. Entonces al verla tan pequeñita y que no podía jugar con ella pues ha tenido sus momentos, pero nada que el tiempo y el amor no cure". "La quiere, la cuida, cada vez que viene del cole le da besitos, nada preocupante. Sabemos que va a ser muy buena hermana mayor así que no nos preocupa nada", asegura.

Sin fecha de boda con Miguel A. Herrera - su pareja desde hace 9 años y el padre de sus hijas - por el momento "ya que quiero celebrar mi boda gitana y para eso tengo que esperar un poco, así que igual es 2023 o 2024", la cantante sí sorprende al anunciar que ya tiene ganas de ampliar la familia a pesar de que Olivia tiene tan solo un mes y medio: "Voy a espear un añito porque he tenido una cesárea y hay que esperar un año para poder quedarme embarazada ". "Ojalá fuese un niño, pero igualmente me voy a plantar", apunta divertida.

Además, Soraya nos ha contado cómo pasarán la primera Navidad de su pequeña en casa y cuál es el balance que hace de este año tan especial que está a punto de terminar. ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!