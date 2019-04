Soraya Arnelas hará un repaso a las décadas prodigiosas de la música en un concierto

MADRID, 30 Abr. (CHANCE)

Soraya Arnelas dará un concierto haciendo un paso por las décadas prodigiosas de la música que todos conocemos y bailamos. La cantante estará el próximo domingo 5 de mayo en Churros con Chocolate, la desenfadada fiesta mensual que despide con humor el último día de la semana. Celebran su tercer evento de su nuevo formato Churros Stars con la participación de Soraya en la mítica sala Joy Eslava en Madrid. Tercer evento porque la primera invitada en este nuevo formato fue la cantante Roser y seguidamente Lola Índigo. Y como coincide con el Día de la Madre, la cantante ha decidido regalar 50 entradas (2x1) para que puedas invitar a tu madre al concierto.

En 2005 Soraya apareció en nuestras vidas para aportar algo distinto a la música española. Su paso por Operación Triunfo reflejaba una naturalidad diferente e inédita, que hacía presagiar que ella se quedaría para siempre. "La vida me regaló aquella oportunidad y no lo dudé... Era lo que buscaba y simplemente salió. Unos días antes de entrar en la academia llamé al que hasta entonces era mi director (en el trabajo que tenía entonces) y pedí el finiquito, intuí que una nueva etapa se abría para mí", dijo la cantante.

Ya en 2005 consiguió un disco de platino con su primer álbum debut Corazón de Fuego. 14 años después, podemos celebrar una gran carrera, y ya superando los 10 años de carrera profesionalidad, Soraya apuntaba: "En todo este tiempo he ido definiendo mi estilo. La verdad que las pistas de baile me han abierto muchas posibilidades y disfruto cada vez más encima del escenario, aunque sé que me queda mucho por dar y al público más aún por descubrir".

Por tanto, Soraya Arnelas presentará el próximo domingo su nuevo look, nueva gira, su repaso por las décadas prodigiosas de la música y encandilará con su voz a todos los oyentes.