Sonsoles Ónega niega que haya vuelto a encontrar el amor

MADRID, 9 (CHANCE)

De lo más ilusionada y por primera vez, Sonsoles Ónega ha acudido al FesTVal de Vitoria para presentar la nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles' y ha atendido a los medios de comunicación confesando que nunca hubiese imaginado tener un programa propio y asistir a este festival de tele como protagonista. La periodista vive ahora uno de sus mejores momentos profesionales y no ha dudado en hacer balance sobre estos años en los platós y de la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes como competencia.

Después de publicarse que la presentadora de televisión habría disfrutado de unas vacaciones de ensueño con una nueva ilusión en el amor, la periodista ha negado rotundamente esta información asegurando que su vida "es aburridísima, yo cuando salgo del programa soy un verdadero coñazo que me dedico solo a los niños, a algunos whiskys con mis amigos, a los libros y a mí escribanía que me hace también inmensamente feliz".

Del amor al ámbito profesional, ya que la periodista ha querido homenajear nuevamente a María Teresa Campos, declarando que "ha abierto camino a mucha mujeres y no solo a las que se dedican a la comunicación, todo lo que hacía en los 70 es su obra más imponente, a partir de ahí la gran aportación de María Teresa Campos a la comunicación es renovar la manera a la que se dirigía al ciudadano y de ahí sigue bebiendo la televisión con todos sus cambios".

Sonsoles ha confesado que "nunca la conocí, solamente la vi y la admiré, pero me encantaba la manera que ella tenía de bajar los asuntos al nivel de calle y de acero, parecía que aunque fuera con esos tacones altísimos hablaba a la gente sin tacones y es un código maravilloso... ojalá eso lo pueda imitar a María Teresa Campos en ese sentido".

La periodista también ha tenido palabras emotivas para el que fuera su programa, 'Ya es mediodía', su primer proyecto televisivo y al que guarda mucho cariño: "No me olvidaré nunca de que en junio del año 2018 arrancó aquel programa con pocas expectativas porque no sabíamos que iba a pasar". Sin dudarlo, Sonsoles ha asegurado que "para mí ha sido el proyecto profesional más determinante".

La presentadora de televisión ha querido tener también unas palabras para Pedro Piqueras, quien fue su descubridor: "Siempre estaré agradecida a quien me dio la oportunidad de presentar ese programa y a quien puso mi nombre encima de la mesa de Paolo Vasile, que se llama Pedro Piqueras".

En cuanto a cómo es vivir bajo la sombra del gran Fernando Ónega, nos ha comentado que "impone, claro que impone... yo lo he visto trabajar, hablar, crear y siempre pienso que me gustaría parecerme a él y que nunca me pareceré a él". A él le considera "mi maestro, mi comodín, al que llamo muchas veces le doy mucho el coñazo y me encanta que así sea y es una suerte poder contar con su opinión, su criterio".

Sin miedo a competir con Ana Rosa Quintana a partir del lunes por las tardes, Sonsoles la define como "una grande de la comunicación y yo estoy empezando" dejando claro que "no vamos a arrancar la temporada a puñetazos" y asegurando que tiene ganas de que comience para ver cómo responde la audiencia: "tengo muchas ganas de que todos empiecen para ver sus programas, para ver cómo se comporta la audiencia y lo que tenga que ser será, detrás de nosotros hay equipos y tienen que seguir trabajando".

Más feliz que nunca en el terreno profesional, la presentadora nunca llegó a imaginar que dejaría la calle como reportera: "yo pensaba que haría la calle, con toda su grandeza, toda la vida y la verdad que desde el año 2018 que tuve la primera oportunidad de presentar un programa, la cosas han ido demasiado rápido... pero disfrutando en todo momento, en todos los sitios en los que he estado he tratado de devolver la confianza de quien me ha dado oportunidades, espero seguir trabajando donde sea".