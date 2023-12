Sonsoles Ónega, exultante, hace balance del mejor año de su vida y desvela qué le pide a 2024

MADRID, 12 (CHANCE)

Es innegable, Sonsoles Ónega atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. En el terreno profesional, el 2023 no ha podido ser más completo; a su éxito al frente del programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' -líder de las tardes pese a la durísima competencia que supone Ana Rosa Quintana y su 'TardeAr' en Telecinco- se une el Premio Planeta por su última novela, 'Las hijas de la criada', un best-seller que no le está dando más que alegrías.

Y en el ámbito personal, a pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada, la presentadora está enamoradísima de Juan, un experto financiero de 52 años con el que lleva casi un año de relación. Fue el pasado verano cuando surgieron los rumores que apuntaban a que Sonsoles tendría nuevo novio meses después de su ruptura con el arquitecto Juan Vidal, y en septiembre llegaban las primeras imágenes de la pareja disfrutando de una romántica escapada a Galicia.

Con tanto que celebrar, la periodista ha sido uno de los rostros conocidos que este lunes ha asistido a la fiesta con la que Atresmedia ha sorprendido a sus trabajadores para festejar tanto la inminente llegada de la Navidad como los éxitos de este 2023 que está a punto de terminar.

Un año cuyo balance, como ha reconocido Sonsoles ante los micrófonos de Europa Press, es inmejorable: "Ha sido un año muy bonito, con muchas satisfacciones en la tele, también con los libros, y* deseando que en 2024 podamos seguir trabajando tan a gusto como hasta ahora".

"No sé si el Planeta ha sido un regalo como tal, pero sí ha sido la satisfacción más grande después de un montón de años escribiendo, trabajando duro no siempre con éxito, y ahora muy contenta por la recepción de los lectores. Me hace mucha ilusión las cosas que dicen y bueno, esperando que llegue el nuevo año y que sigamos trabajando" ha confesado.

Teniendo en cuenta lo especial que ha sido 2023 para ella -aunque ha preferido no contarnos nada sobre su relación con Juan- Sonsoles desvela que a 2024 solo le puede pedir "salud". "Ya sé que me repito y que suena muy aburrido, pero salud siempre" ha añadido, incluyendo a su padre Fernando Ónega que, como afirma "eternamente orgullosa", "es mi maestro, mi referencia diaria y qué más voy a decir".