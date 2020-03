No sólo quedarse en casa: los otros consejos para las personas mayores frente al coronavirus

La principal recomendación que ha lanzado el Gobierno para frenar la propagación del virus en España es que la gente se quede en sus casas salvo que de forma imprescindible tengan que abandonarla. Este aviso está especialmente dirigido a las personas mayores, el grupo más vulnerable ante este virus. Todos los fallecidos hasta el momento por esta enfermedad superan los 68 años.

Pero quedarse en casa no es el consejo que se les puede proporcionar. El doctor Esteban Pérez Almeida, jefe médico de COPE, ha participado este viernes en un encuentro con los usuarios de COPE.es para responder a las dudas que tengan en relación al coronavirus. Una de las preguntas que han llegado hasta nuestro buzón de correo ha sido la siguiente: ¿Qué pueden hacer las personas mayores en su aislamiento para protegerse mejor frente al coronavirus?

El doctor Esteban Pérez Almeida ha sido claro. "El envejecimiento es el desgaste de nuestras células y de nuestros órganos. Cuando tienes esa desagaste, el sistema inmunológico está más bajo y es probable que a esto le añadas una enfermedad crónica. Las cardiovasculares y la diabetes son las más peligrosas frente al coronavirus. Por ello, lo más importante es fortalecer nuestras defensas", ha comenzado diciendo Pérez Almeida.

A continuación, ha dado unos consejos muy importantes.

- Llevar una alimentación basada en fruta, legumbres, yogures, carne blanca y pescado.

- Comer cinco veces al día porque el sistema inmunológico va a estar en plena forma

- Si se puede hacer algo de ejercicio en casa, mejor. Dentro de las posibilidades de cada persona.

ASÍ DEBES LAVARTE LAS MANOS

Vídeo

Las personas mayores, al igual que el resto de la población, también deben tener una buena higiene. Sobre todo, de manos. ¿Cómo debes lavártelas? Primero una palma, después la otra y luego entre los dedos. Por último, las uñas. Tienes que permanecer al menos veinte segundos lavándotelas. ¿Y cuántas veces? Si das las manos, te las tienes que lavar. Cuando comas o vayas al baño, también. Y el número de veces al día no debería bajar de diez.

El doctor también ha recordado que de nada sirve llevar mascarilla si no estás contagiado. "Cuando alguien que está contigo lo tiene, el virus puede estar dentro de unas gotitas de la saliva que como mucho llegan a dos metros de distancia. Por tanto, es el enfermo el que necesita la mascarilla, pero no las personas sanas. También lo necesita el personal sanitario porque trabajan muy cerca de los enfermos y es una buena medida de prevención. Pero para el resto no sirve de nada", ha señalado.