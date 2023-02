Solo el 15 % de los hospitales tiene una unidad especializada en fracturas

Solo el 15 por ciento de los hospitales cuentan con una unidad de coordinación de fracturas pese a que permitiría evitar hasta un millar de ellas al año, lo que implicaría no solo un ahorro en la factura sanitaria de hasta 18 millones de euros sino también "mucho dolor" a los pacientes.

Así lo han expuesto durante el 23 Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer (Samem) expertos en esta patología en la presentación del "Observatorio Osteoporosis", una encuesta realizada por la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (Fhoemo) con la que se pretende conocer las demandas y necesidades de estos pacientes, sobre todo mujeres.

Una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años tiene osteoporosis, una enfermedad crónica y progresiva que hace que los huesos se vuelvan más porosos, débiles y con mayor propensión a fracturarse; de hecho, cuatro de cada cinco personas que sufren una fractura por fragilidad son mujeres, incidencia que aumenta a partir de los 75 años.

Guillermo Martínez, presidente de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (Seiomm), ha expresado la preocupación de los especialistas por este tipo de fracturas, que son la principal consecuencia de la osteoporosis y la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto.

El riesgo que tienen las mujeres de tener una supera incluso al de sufrir de manera conjunta otras patologías como el cáncer de ovario, de mama o de útero; además de grave, es muy limitante, condiciona la calidad de vida e implica una pérdida de autonomía.

Las fracturas por fragilidad se asocian a una mayor morbilidad, mortalidad y aumentan el riesgo de sufrir una nueva fractura secundaria, de ahí que el principal reto de los clínicos sea prevenir que se repita.

Actualmente, el abordaje no recae en una sola especialidad y se requiere un equipo multidisciplinar, desde endocrinos a psicólogos y rehabilitadores, entre otras.

La manera de hacer un abordaje integral son las unidades de coordinación de fractura (FLS, por sus siglas en inglés) pero en España aún existen pocas, apenas 84 hospitales (un 15 %) disponen de una.

Y eso que "es la forma más coste-efectiva de manejar la osteoporosis y las fracturas porque sabemos que así se reduce el riesgo de nuevas fracturas, se producen ahorros considerables de la factura sanitaria y conseguimos mayor adherencia a los tratamientos", ha asegurado Martínez.

Según cálculos aproximados procedentes de estudios por estimulación, este tipo de unidades podrían evitar hasta un millar de fracturas por fragilidad al año, lo que traducido en coste sanitario ascendería a 18 millones de euros.

Raquel Sánchez es una "paciente anómala" porque se le diagnosticó osteoporosis a una edad temprana; sin que se haya sentido desatendida en ningún momento, sí que le hubiera gustado conocer una de estas unidades porque "es agotador" para personas como ella ir de especialista en especialista.

"Se producen 33 fracturas por fragilidad a la hora en nuestro país, que dan lugar a otras que no saben que tienen que tratarse y mientras no sepan lo que les pasa no se van a poder tratar. Gana el paciente, gana el facultativo y gana el sistema y es un ahorro en dolor, en tratamiento, en recursos y un tiempo muy optimizado de nuestros recursos", ha enfatizado Raquel animando a participar en la encuesta del Observatorio.

En este sentido, el presidente de Fhoemo, Santiago Palacios, ha valorado que esta encuesta, disponible en su página web, va a dar una fotografía muy valiosa de la situación de estas pacientes, que ahora demandan tomas de decisiones compartidas y una mejora de la experiencia tras la consulta.