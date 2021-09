El solidario gesto con el que Manuel Díaz 'El Cordobés' inicia el nuevo curso y que apoya su mujer, Virginia Troconis

MADRID, 4 (CHANCE)

Con la sonrisa por bandera, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido iniciar este nuevo curso luciendo una muy grande, de oreja a oreja, y también con un gesto solidario con el que quiere mostrar su agradecimiento y devoción a la Virgen del Rocío.

La Blanca Paloma cuenta desde ahora con un traje de luces que el diestro ha donado personalmente a la hermandad del Rocío en Almonte. Acompañado por su mujer, Virginia Troconis, Manuel nos explica en primera persona por qué ha decidido que este traje con un especial significado para él, pertenezca a la Virgen: "Yo creo que es el momento de estar a su lado. La Virgen del Rocío ha estado muchas veces, yo me siento privilegiado de haberla tenido tan cerca siempre y de haber mirado tanto por mí en toda mi carrera tanto profesional como personalmente. Cuando me dijeron que requerían algo representativo mío para este museo por la vinculación que tiene la Virgen del Rocío con el mundo del toro, dije que menos que donar un traje que ha sentido mi miedo, mi responsabilidad de vestirme de luces y que ha estado tan cerca de mí. Y más un traje con el que toreé 6 toros en 2015 para recaudar fondos para el banco de alimentos". Un gesto que también han tenido otros compañeros de profesión con la adorada e idolatrada Virgen almonteña. "Los toreros nos hemos volcado, Francisco Rivera, El Litri, Antonio Ferrera, Pablo Aguado, todos los compañeros, todo el mundo del toro somos muy devotos de la Virgen del Rocío y tenemos mucho que agradecer. Yo considero que formar parte de esta familia y poder colaborar con ellos con algo tan personal aquí me llena de satisfacción" sostenía Manuel y añadía que este detalle tan solidario "Es una forma más de agradecerle a mi vida las cosas que me están pasando porque estos detalles pequeños son los que de verdad te van llenando en el día a día. Considero que siempre el mundo del toro hemos estado muy vinculados a la ayuda, al colaborar con muchas causas, de echo aquí veis carteles de festivales, yo he toreado 3 o 4 festivales en Almonte para la hermandad y volvería a hacerlo".

Haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, Manuel bromeaba con la posibilidad de que su mujer, apasionada de la moda, se vistiera con el traje. "No te lo vayas a poner ¿eh? ella es capaz de debutar y todo", le dijo entre risas a Virginia. La pasión por la moda es algo que también ha heredado su hija mayor, Alba, fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal, y Manuel tiene claro que si decide dedicarse a ella despuntará en este sector, como él lo ha hecho en el de los toros, porque "la veo bastante enfocada ahí. tiene facilidad puesto que su madre ya ha demostrado que es una diseñadora de las de más categoría de España y creo que ahí le podía ayudar bastante. en lo que haga vamos a intentar apoyarla y estar con ella. Alba es una niña brillante y cuando enfoque algo estoy seguro que nos va a sorprender a todos", aseguraba. Mientras el benjamín de la familia, Manuel, apunta maneras a una profesión completamente ajena a la familia. "Se quiere dedicar a la arquitectura, yo no sé de donde le sale eso porque yo no sé hacer ni* de mí no lo habrá copiado", relataba un Sorprendido Cordobés, quien tendrá que esperar para ver si es la pequeña, Triana, quien sigue su estela y se decanta por el capote y la muleta ya que "es la que está un poco más indecisa porque es pequeña".