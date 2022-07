La solidaridad hace acto de presencia en Zamora: "Les vi las miradas y los ojos rojos, estaban exhaustivos"

La grave situación que vive el país en lo relativo a los incendios, especialmente en puntos como Zamora, no resulta indiferente a nadie. La cantidad de incendios, además de la dimensión de los mismos, sobre el terreno español está poniendo contra las cuerdas a los miles de agentes que conforman nuestros servicios de prevención y extinción de incendios forestales. La delicada situación que viven, en lo profesional y en lo humano, ha sacado el lado más humano de los miles de vecinos que depositan su confianza plena en ellos para que las llamas no lleguen hasta sus viviendas. Entre la cantidad de gestos y pruebas de solidaridad cabe resaltar el de Mayte Velasco, empleada de un supermercado de Zamora al que los bomberos acudían para solventar la falta de recursos alimenticios dado el bajo presupuesto destinado a ello por parte de los organismos públicos.

El pasado martes, tras una larga jornada nocturna de más de 10 horas combatiendo contra las llamas del incendio de la Sierra de la Culebra, una brigada de 8-9 bomberos se desplazó hasta uno de los supermercados de la capital de dicha provincia. Fue allí, donde el gesto, hecho viral en toda España tras su divulgación por las redes, se produjo fruto del buen hacer de esta cajera.

“Llegaron y les vi las miradas y esos ojos tan rojos, estaban exhaustivos. Arrastraban los pies después de estar trabajando del puro infierno. Sobretodo la mirada fue lo que más me impactó. Pensé que como no podía aportarles de otra manera, mi granito va a ser pagarles”, explica Velasco aclarando la difícil situación que le llevó a realizar este gesto.

Pese al bonito gesto, los bomberos reunidos dentro del local discutieron aclarando que no quería que nadie les pagase su almuerzo: "No querían ni a tiros que se lo pagase. Entre ellos discutían que como se los iba a pagar, pero les dije que lo iba a pagar yo y ya”.

La colaboración ciudadana ha sido un éxito en múltiples puntos de todo el país. En el caso de Mayte, ella manifiesta que "dada su disponibilidad horaria, está era la única forma que tenía de poder ayudar". “Otra persona me lo quiso pagar al ver el acto pero le dije que lo pagaba yo”, añade Mayte quitándose así el mérito obtenido tras el conocimiento de la sociedad de su gesto.

Relacionado con esto último, cabe resaltar que el gesto, en apenas una pocas horas, era conocido en toda España. La rápida difusión y el alcance de las nuevas tecnologías han hecho de Mayte la persona más viral de los últimos días: “No sabía que me habían hecho la foto ni que la iban a subir a las redes ni, por supuesto, que se iba a liar la que se ha liado”. Respondiendo al hecho de grabarle y divulgarlo, la cajera responde que "no sabia que me tenia guardado esto" además de mostrar "sus muestra de agradecimiento". “Espero que al menos todo esto sirva para que alguien dote a estos ángeles de alas para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo”, añade Velasco manifestado así su deseo que la delicada situación cambie de cara a un futuro.