Sofía Suescun, tocada y hundida por Alejandro Albalá

MADRID, 23 (CHANCE)

Alejandro Albalá sigue sin pasar página desde su ruptura con Sofía Suescun. El joven que fue novio también de Isa Pantoja sigue teniendo un gran enganche a la guapa morena, como en su día lo tuvo con la hermana de Kiko Rivera.

Como os hemos contado, Sofía Suescun y Albalá rompían... ¡puff!, no sabemos qué día ni cuantas veces, en el calendario, ni ellos lo tienen claro tampoco a raíz de sus declaraciones. Mientras él cuenta que fue a raíz de presentarse un día en casa de la madre de su novia, y esta habla con su hija y le espeta que Sofía le había dicho que se fuera de casa, ella, la que fue tronista de Mujeres y hombres y vicerversa, empezaba contando en el programa que ahora presenta Emma García, Viva la Vida, que ya en Supervivientes estaban mal y que la ruptura fue muy fea.

Recordando la película, lo cierto es que durante la participación de Suescun, ella tonteó un poco en el reality con Logan, lo que puso de los 'nervios' a Alejandro Albalá provocando una ruptura en directo cuando visitaba la isla como vieron millones de personas desde sus receptores en casa. La historia no quedó ahí y luego a la vuelta, regresaron pero sin mucho fondo aunque hubo muchos besos de por medio.

Continuaron y después llegaron los coqueteos de Sofía Suescun con Kiko Matamoros. Cuando todo parecía que iba a ir a más, Suescun, daba un coletazo de los suyos siendo más Suescun que nunca diciendo que Matamoros era muy mayor para ella, algo que incomodó bastante a Kiko, a raíz de su expresión en la televisión. Además, de ser defendido por sus compañeros de esa frase que le había sobrado a la hija de Galdeano.

Lo que no sabía Sofía Suescun es que se iba a encontrar en el plató de Viva la Vida con Alejandro Albalá, tras un mes sin verse ¿encerrona? Emma le ha comentado que llevaban varios días anunciándolo y ella ha alegado como si no viera la televisión que es que estaba en Barcelona: "No sabía que estaba en el diván de Viva la vida. Estaba en Barcelona".

Durante el análisis psicológico, el joven se ha abierto en cuerpo y alma para explicar lo mal que lo había pasado, algo con lo que su exnovia se ha quedado un poco de piedra comentando desconcertada: "Estoy asimilando la situación poco a poco".

Albalá, que sacrificó la relación con su madre por sus dos novias explicaba que estaba enamorado de Sofía Suescun: "Sigo enamorado de ella".

SOFÍA SUESCUN HA HECHO MÁS DAÑO A ALEJANDRO ALBALÁ QUE ISA PANTOJA

Cuando la presentadora preguntaba a la psicóloga que quién le había producido más dolor a Albalá si Isa Pantoa o Sofía Suecun, la profesional revelaba que "Sofía", algo que la propia que ha participado en varios realitys no ha encajado nada bien a juzgar por su cara.

ALBALÁ A SUESCUN: "SOFÍA, EN ESTOS MOMENTOS ME ESTÁS HACIENDO DAÑO"

Tanto es así, que Suescun quería arreglar todo y viéndole tan mal, se ha levantado para hablar con ellos y "darle un abrazo por lo mal que estaba" a lo que él dice que no quiere sentarse con Sofía porque ella le ha partido el corazón: "Sofía, en estos momentos me estás haciendo daño".

Alejandro Albalá se ha pasado gran parte del tiempo con la cabeza agachada y más cuando ha visto el sentido lastimero de Suescun hacia él y sus frases: "No me sigue gustando" o "pena es un poco...".

SOFÍA SUESCUN NO QUIERE SER LA MALA DE LA PELÍCULA CON ALEJANDRO ALBALÁ

Sofía le ha recriminado que le está dejando como la mala de la película y que eso no era verdad. Ambos se han puesto a echarse cosas en cara.

Albalá, que pocas veces se ha roto en plató y al cual le hemos visto incluso un tono chulesco, en el que parecía aguantar todo por la fama y de a mí que me digan lo que me digan en sus intervenciones cuando se han metido con él, no ha podido más y ha salido incluso del plató. Este día hemos podido ver el motivo por el que ha parecido hasta irreverente en algunas entrevistas, desarmarse y que se le cayera alguna que otra lagrimita. Hoy el joven ha querido evitar que se le viera romper a llorar, pero él no ha querido tener ningún contacto con su ex, que se encontraba en otro lado del plató.

Sin embargo, Suescun que no quería acabar como la mala, se ha hecho otro Suescun, disculpándose a su manera.

Ella ha querido acercarse a darle un abrazo a su exnovio en varias ocasiones, pero a lo que él se ha negado, cruzando las piernas para que ella no se acercara.

A Sofía le ha tocado su corazoncito cuando ha entendido a su exnovio que nunca volvería con ella, algo que el joven ha negado y ella seguía insistiendo. ¿A las puertas de una enésima vuelta?

Si algo tenía claro, Sofía Suescun es que ella no quería quedar como la mala de la película y a pesar de sus intentonas, ha sido rechazada, por lo menos en plató por el joven.