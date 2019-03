Sofía Suescun da un paso atrás con Alejandro Albalá para ganarse a la audiencia

MADRID, 27 (CHANCE)

Parece que la casa de Gran Hermano Dúo está llegando a su fin. Cada vez hay menos concursantes en el reality y además, las discusiones y el entretenimiento está llegando a su fin. Lo que parece que no acaba nunca son las disputas que tienen Alejandro Albalá y Sofía Suescun dentro del concurso. Como bien sabemos, su relación es tóxica y no llega a ningún puerto, además dicho por los propios concursantes. Después del Debate del pasado domingo, la casa ha vuelto a temblar con una discusión entre ellos dos en la que ya parece que se lo toman a cachondeo.

La hija de Maite Galdeano ha hecho un confesionario comparando la relación que tiene con Alejandro con la de María Jesús Ruiz y Julio Ruz al principio del concurso. Nos hemos quedado con la boca abierta al saber que la concursante justifica la actuación de su madre explicando que Maite sabe todo de la pareja y sabe cómo ha sido tratada por Alejandro, por lo que es normal que no quiera que su hija vuelva con el exnovio de Chabelita. Mientras discutía con el hijo de Paz Guerra, Sofía confiesa que: "María Jesús lo estaba escuchando y me ha dicho 'me siento tan identificada con la relación que tenía yo con Julio'". Y esto es lo que le ha hecho pensar que, efectivamente, su relación es muy similar a la que tuvo la de Andújar al principio de concurso.

"Los dos sabemos que no vamos a estar juntos y somos conscientes del daño que nos hacemos" aseguraba Sofía en el confesionario. Lo que no se entiende es que si lo dos concursantes saben que no pueden estar juntos porque no es 'sano' para su relación, sigan estando juntos durante todo el día y cuando no busca uno a la otra, sea Sofía quien le busque a él. "El papel de bueno y de pobrecito que tiene sirve para que todo el mundo le perdone, cualquier cosa que haga yo se saca punta, todo es malo" apuntaba Sofía.

Además, la hija de Maite Galdeano ha asegurado que: "Me cansa ya. Estar aquí es perjudicial para ambos". Lo cierto es que la concursante puede que sea la expulsada este jueves en la gala porque su papel de mala le ha pasado factura en el concurso. Parece que Sofía ha quemado todos sus cartuchos y ya no sabe qué hacer para tener empatía con el público. Ella misma es consciente, tras ver el martes los porcentajes de que la expulsada es ella, ya que sabe que Alejandro Albalá está teniendo mucho apoyo fuera de la casa. Además, muchos aseguran que la defensa que la madre de Sofía está haciendo de ella le ha perjudicado mucho mientras que Paz Guerra, está haciendo una defensa de lo más coherente de su hijo.