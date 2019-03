Sofía Suescun, la cena más amarga de su vida

Gran Hermano Dúo no deja de sorprendernos. El domingo se vivió un Debtae cargado de tensión y de mucha polémica. Después de que el jueves la audiencia del programa decidiera que la repescada fuera Sofía Suescun, ayer la dirección del programa quiso prepararle una cena que no olvidará jamás. Se trataba de pasar una fabulosa velada con Ylenia Padilla, Antonio Tejado y Alejandro Albalá, los tres concursantes con los que ha tenido más enfrentamientos.

En su encuentro con la de Gandía, Sofía se mostró bastante tranquila y lejos de que se produjera otra discusión, las dos concursantes quisieron firmar la paz que tanto se esperaba por los seguidores de ambas. Lo cierto es que lejos de una Ylenia tensa y con ganas de guerra, nos encontramos a una mujer bastante tranquila que muy tranquila retrocedía pasos atrás para afianzar de nuevo la relación que habían comenzado al principio del concurso. La exnovia de Alejandro Albalá tampoco quiso enfrentamientos con su amiga y reconoció que: "Es verdad que no debería molestarme si no quiero nada con él".

La hija de Mayte Galdeano entró muy enfadada, en su repesca, con Alejandro Albalá por el acercamiento tan cariñoso que había tenido con su amiga Ylenia. Aunque solamente se le comentó a su exnovio, la de Gandía se enteró de los comentarios que iba haciendo Sofía por la casa. Algo que no es muy difícil porque ya sabemos que en esas cuatro paredes todos los concursantes se enteran de lo que ocurre en cada momento. Finalmente para que las dos concursantes ayer se volvieron de nuevo 'amiguis', ¿cómo sentará esta reconciliación a Alejandro Albalá?

Por otro lado, Antonio Tejado entraba en escena en la cena tras las acusaciones de la de Pamplona en las que afirmaba que Antonio había tenido conversaciones con ella con el objetivo de tener más que amistad. Estos comentarios no sentaron nada bien al sobrino de María del Monte que aprovechaba la gala del jueves para desmentirlo en directo. La conversación entre ambos fue también tranquila, aunque la hija de Mayte Galdeano no quiso dejar pasar la ocasión para mandarle una indirecta a Tejado: "Ojalá nunca recurra a un chico como tú, Antonio"

El momento más esperado de la noche fue el encuentro entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun. La exnovia de Hugo Paz que se creía que controlaba la situación con el ex de Chabelita se ha dado cuenta dentro del concurso que estaba equivocada. Muchas han sido las ocasiones que hemos visto a Sofía marear al concursante y no ser clara con él, ya que cuando juraba que estabs siendo sincera, pasaban los días y cambiaba su forma de ser por completo.

En la cena hemos podido ver como la tensión se palpaba en el ambiente. Además, ha ocurrido lo que, durante mucho tiempo, Alejandro avisaba en la casa. El hijo de Paz Guerra se mostraba cansado, aburrido de su relación con Sofía: "Ya me he cansado, ya no siento las mismas cosas". Sin ganas de arreglar nada, los dos se sumergían de nuevo en una discusión que no ha ido a parar a buen puerto, Los dos han zanjado su relación y parece que esta vez es la definitiva. La de Pamplona sigue sin creerse a su exnovio y asegura que no está enamorado, como bien dice el concursante, sino que es una estrategia para permanecer lo máximo posible en el concurso.

Sin duda, Sofía Suescun, que volvía a traer la discordía a la casa, se ha venido arriba de nuevo al ver que tenía apoyo afuera del concurso. Sin embargo, su enemiga de concurso, Raquel asegura en plató que: "La gente se ha gastado la pasta para echarla y la App es gratuita, por eso está ahí dentro". Sea por la razón que sea, la de Pamplona es una concursante que para bien o para mal aporta mucho contenido, aunque en esta ocasión está abusando de sus conocimientos en los realities y peca de cansina. Ahora, los aires han cambiado dentro de la casa de GH Dúo y todo apunta a que las relaciones están más tranquilas.