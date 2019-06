Sofía Suescun y Alejandro Albalá, juntos pero no revueltos en la fiesta de verano del Parque Warner

MADRID, 14 (CHANCE)

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han vuelto a verse las caras este jueves. Los exconcursantes de Gran Hermano Dúo se encontraban en la fiesta de verano que ha organizado el Parque Warner de Madrid. Allí, ambos se han mostrado reacios a saludarse, a pesar de que estaban a escasos metros de distancia.

Mientras Albalá ha demostrado que se lleva a las mil maravillas con Suso -ex también de Sofía- la de Pamplona estuvo todo el tiempo respaldada por su madre, la inconfundible Maite Galdeano, y su hermano Cristian. Áún así, esta también tuvo tiempo de presumir de su amistad con el catalán en sus stories de Instagram.

Sin querer saber nada el uno del otro, Alejandro dejaba muy claro que le desea lo mejor a su ex: "Me alegro de que le vaya bien". Por su parte, Sofía Suescun se mostraba mucho más reacia a un encuentro con él y explicaba que no le había visto: "No lo he visto, ya no hay nada".

En una noche en la que Omar e Isa Pantoja se reencontraron en Honduras, surgiría de nuevo el amor entre Alejandro y Sofía. Solo el tiempo nos lo dirá.