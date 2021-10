Sofía Cristo regresa al plató de 'Secret Story' tras su expulsión disciplinaria

MADRID, 30 (CHANCE)

Sofía Cristo ha aparecido esta noche en el plató de 'Secret Story' con Jorge Javier Vázquez después de que la organización del reality decidiera expulsarla tras la agresión que se produjo el martes pasado hacia Miguel Frigenti. La hija de Bárbara Rey ha aprovechado su entrevista con el presentador para pedir disculpas y además, ha querido pedir una segunda oportunidad.

"Fue un comportamiento vergonzoso, estoy muy arrepentida y no se puede justificar con absolutamente nada. Por supuesto que estoy dispuesta a pedirle perdón a Miguel Frigenti, como también a su familia y al público. Os doy las gracias por dejarme estar hoy aquí" empezaba diciendo la exconcursante.

En cuanto a las críticas que ha tenido su madre por redes sociales hacia Luis Rollán, Sofía ha asegurado que: "No estoy de acuerdo con las críticas que hizo mi madre a Luis Rollán, se supone que él no escuchó nada, porque yo se lo dije y no sabía nada" y ha confesado que nunca podrá tener una relación con Miguel Frigenti: "Sus valores y principios no van con mi persona, no recuperaré mi relación con él, pero si tendré un trato social con él".

El momento más 'emotivo' de la noche ha llegado cuando Sofía ha pedido una segunda oportunidad a la organización del reality: "Espero que me podáis dar una segunda oportunidad porque yo estoy muy arrepentida y quiero demostrar que no soy así" a lo que Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si es que estaba pidiendo volver a entrar, a lo que ella ha respondido un 'sí'.