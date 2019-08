Sociedad Inmunología avisa: hay más problemas por no vacunar que por vacunar

La presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, África González, advierte de que hay "muchísimos más problemas por no vacunar que por vacunar" y ha dicho que el ciudadano debe saber que las vacunas "son eficaces, muy seguras y protegen de muchas enfermedades infecciosas".

González ha hecho esas declaraciones en una entrevista en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde esta semana dirige un seminario sobre los avances en la inmunología y la inmunoterapia.

La responsable de la sociedad médica, que dirige también el Centro de Investigaciones Biomédicas, ha asegurado que la incidencia de problemas por la inyección del virus es "bajísima" y ha avisado de que no vacunar a los niños, "no solo les pone en riesgo a ellos, sino también a toda la sociedad".

"No hemos erradicado la polio, no hemos erradicado el sarampión, no hemos erradicado la difteria ni el tétanos. Están ahí", ha subrayado esta catedrática de Inmunología, quien ha pedido a los movimientos antivacunas que se informen "mucho mejor".

África González ha recordado que en Italia llevaban 30 años sin casos de tétanos y ahora ha vuelto a haberlos y en Cataluña "ha habido desgraciadamente un caso de muerte de un niño por difteria", ha señalado, según informa en una nota de prensa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La presidenta de la Sociedad Española de Inmunología ha alertado que entre los riesgos a los que se expone un niño que no está vacunado se encuentran "la encefalitis o una inmunodepresión muy severa, que puede hacer que esos niños puedan morir de otras infecciones".