La sociedad española valora y destaca la figura paterna: #SERPADREIMPORTA

Con motivo del Día del Padre, el Foro de la Familia lanza la campaña #SERPADREIMPORTA, donde se contrasta la visión ideológica de la paternidad que se pretende imponer desde ciertas esferas políticas con la realidad social a pie de calle.



A lo largo de los últimos años se vienen produciendo ataques sistemáticos a la institución familiar por parte del gobierno, promoviendo una visión negativa de la familia y de la paternidad. En distintas leyes se va sustituyendo incluso el término ‘padre’ por expresiones como “progenitor distinto de la madre” o “guardador”.



Existen corrientes ideológicas que tratan de vaciar de contenido a la figura paterna, criminalizando a los varones en general y a los padres en particular, tratando de prescindir del padre en la formación de las familias, negándoles cualquier responsabilidad y opinión en el drama del aborto, menoscabando la patria potestad e invadiendo el derecho -y responsabilidad- de los padres a educar libremente a sus hijos.









Frente a esta visión de tinte ideológico, el Foro de la Familia recuerda el papel esencial -e indispensable- del padre en la familia y en el conjunto de la sociedad a través de la campaña #SERPADREIMPORTA, donde es la propia sociedad la que expresa su visión de la figura paterna, quedando en evidencia una vez más la enorme brecha entre los intereses políticos y la realidad.



“Lo que más admiro de mi padre es que trabajara incansablemente para que sus hijos fuésemos hombres y mujeres de bien”, “me enseñó la importancia de ser buena persona y no engañar a la gente”, “he aprendido a afrontar mis problemas gracias a él”, “me ha inculcado los valores del trabajo desde pequeño”, “ahora dicen que son opresores, sin embargo, siempre me dio confianza y me sentí libre para hacer mi vida”, son algunos de los testimonios de personas a pie de calle que se recogen en el vídeo de la campaña.



El Foro de la Familia anima a toda la sociedad española a celebrar el Día del Padre y a participar en la campaña publicando sus mensajes y vídeos en redes sociales con el hashtag #SERPADREIMPORTA.