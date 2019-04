La Sociedad Española de Epidemiología reivindica que las vacunas funcionan y desmiente sus falsos mitos

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se ha sumado a la Semana Mundial de la Vacunación, que se celebra entre el 24 y el 30 de abril, con la edición de un vídeo orientado a la población general en el que llama la atención sobre los argumentos contrarios a la vacunaciones que son falsos y desmiente los mitos más frecuentes.

Además, el Grupo de Vacunas de la SEE, en un artículo publicado en la revista 'Atención Primaria', ha respondido con evidencia científica a las dudas y falsas creencias que se han extendido entre la población. "Las vacunas son un instrumento esencial para prevenir enfermedades infecciosas y evitan cada año 2,5 millones de muertes en el mundo. No debilitan el sistema inmune de los niños y no causan autismo, cáncer u otras enfermedades", defienden.

La SEE recuerda que en España existe una "amplia" Red de Vigilancia que vela por la "seguridad y buen funcionamiento" de las vacunas, y consideran "fundamental" la "independencia, transparencia y visibilidad" de los sistemas de vigilancia y control para evitar los rumores y falsas creencias en este campo.