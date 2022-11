PP sobre la tragedia de Melilla: Marlaska debe dimitir sin esperar a mañana

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a dimitir "por dignidad" por la tragedia ocurrida durante el salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio: "Hoy ya tiene que irse, que no espere a mañana. Irse o ser cesado".

Vázquez ha dicho, en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, que va difundir las imágenes conocidas sobre aquel suceso, publicadas en las últimas horas por algunos medios de comunicación, en las que, según ha detallado, se ve que "hay una tierra de nadie y luego está la puerta española, y ahí se produce la avalancha y es donde caen" las víctimas, entre las que hubo al menos 23 fallecidos.

"Es territorio totalmente español. Se han trasladado cadáveres de la frontera de España a la frontera marroquí", ha sostenido la portavoz popular en contra de lo asegurado este martes por el ministro del Interior, sobre el que ha dicho que deber irse "por dignidad": "Hoy ya tiene que irse, que no espere a mañana. Irse o ser cesado".

A su juicio, Grande-Marlaska "ha mentido de manera flagrante, diciendo que no era territorio español, que no había actuado la Policía marroquí, que no hubo rechazo en frontera", ya que se ha demostrado que sí fue así, y "cada uno de los 45 folios de su comparecencia (parlamentaria), cada párrafo, son una mentira".

Ha sostenido, además, que el ministro del Interior "está en todos los episodios oscuros del Gobierno".

Ana Vázquez formó parte de la delegación de ocho diputados de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu que el pasado lunes recorrió el paso fronterizo del Barrio Chino de Melilla, donde se produjo el salto masivo de la valla que separa la ciudad autónoma y Nador.

Tras ver en persona la zona y hablar con efectivos de la Guardia Civil, ha defendido la actuación de estos agentes, que intervinieron "de forma proporcional e impecable" para hacer frente a "una avalancha de 2.000 personas, cuerpo a cuerpo".

Grande-Marlaska aseguró este martes que el Defensor del Pueblo tiene ya todas las imágenes del salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, y dejó claro que no están editadas.

Recalcó que la Guardia Civil actuó "en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad" y reiteró que "ningún hecho trágico aconteció en territorio español", es decir, que las muertes no se produjeron en la parte española.